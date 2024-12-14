Новости Эстонии
14.12.2024, 09:00

Депутаты Рийгикогу недоумевают: почему льготы для матерей отменяют, а операции по смене пола финансируют

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В этом году в Тарту, культурной столице Европы, прошло праздничное шествие, посвящённое сообществу ЛГБТ+.
В этом году в Тарту, культурной столице Европы, прошло праздничное шествие, посвящённое сообществу ЛГБТ+.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В Рийгикогу разгорелась дискуссия о приоритетах в социальной политике: медицинская страховка для матерей, остающихся дома, отменяется, в то время как государство продолжает финансировать операции по смене пола и поддержку ЛГБТ-организаций. Министр социальной защиты Сигне Рийсало попыталась объяснить, как распределяются ресурсы, но депутаты EKRE и „Отечества“ остались недовольны её ответами.

Сигне Рийсало рассказала в Рийгикогу о деятельности правительственной комиссии по вопросам демографической политики.

Она сообщила, что завершение комплексного анализа семейных пособий, запланированное на ноябрь этого года, было отложено. Несмотря на своевременно выполненные исследования она признала, что эксперты министерства не смогли подготовить полноценный анализ, который можно было бы представить общественности.

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