14.12.2024, 09:00
Депутаты Рийгикогу недоумевают: почему льготы для матерей отменяют, а операции по смене пола финансируют(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Рийгикогу разгорелась дискуссия о приоритетах в социальной политике: медицинская страховка для матерей, остающихся дома, отменяется, в то время как государство продолжает финансировать операции по смене пола и поддержку ЛГБТ-организаций. Министр социальной защиты Сигне Рийсало попыталась объяснить, как распределяются ресурсы, но депутаты EKRE и „Отечества“ остались недовольны её ответами.
Сигне Рийсало рассказала в Рийгикогу о деятельности правительственной комиссии по вопросам демографической политики.
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