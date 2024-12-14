Депутаты Рийгикогу недоумевают: почему льготы для матерей отменяют, а операции по смене пола финансируют

В Рийгикогу разгорелась дискуссия о приоритетах в социальной политике: медицинская страховка для матерей, остающихся дома, отменяется, в то время как государство продолжает финансировать операции по смене пола и поддержку ЛГБТ-организаций. Министр социальной защиты Сигне Рийсало попыталась объяснить, как распределяются ресурсы, но депутаты EKRE и „Отечества“ остались недовольны её ответами.