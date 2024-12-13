Беличев: каждый день двое жителей Эстонии теряют все свои сбережения
В Эстонии растет число краж, и этому есть несколько причин, но гораздо сильнее на население влияет рост случаев мошенничества, который достиг такого уровня, что каждый день все свои сбережения теряют два эстоноземельца, сказал в передаче Esimene Stuudio на ETV генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев.
„В случае мошенничества люди часто лишаются всех своих сбережений. Каждый день свои сбережения теряют двое эстоноземельцев, что существенно влияет на наше общество. В прошлом году ущерб от мошенничества составил более 50 миллионов евро“, — сказал Беличев.
По словам Беличева, мошенничество совершается организованной группой, действующей на основе традиционной экономической модели.
„Одни хорошо разбираются в программировании и взломе, другие совершают звонки и рассылают сообщения. Также есть курьеры, которые забирают деньги из посылочных автоматов или приходят к вам за деньгами, и есть те, кто отмывает деньги. Эта модель работает во всем мире“, — сказал он.
По словам Беличева, полиция довольно быстро разоблачает такие группы, действующие в Эстонии.
„В нескольких случаях нами были выявлены очень крупные схемы с разветвленными сетями. Вопрос в том, как поймать мошенников, действующих из дальних стран“, — сказал генеральный директор PPA.
Общие рекомендации по защитите от мошенников
Защита от мошенничества в интернете требует комплексного подхода, включающего как технические, так и поведенческие меры. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут снизить риск стать жертвой мошенников:
Используйте сильные пароли и включайте двухфакторную аутентификацию (2FA).
Будьте осторожны с личной информацией: не делитесь ею с незнакомыми людьми, проверяйте адреса сайтов.
Покупайте только на проверенных сайтах: ищите HTTPS и читайте отзывы.
Не кликайте на подозрительные ссылки и не скачивайте файлы от незнакомцев.
Устанавливайте антивирус и обновляйте ПО для защиты от угроз.
Используйте VPN в публичных Wi-Fi сетях.
Проверяйте финансовые операции и настраивайте уведомления о транзакциях.
Обучайтесь кибербезопасности и информируйте близких.
Не разглашайте личную информацию. Не сообщайте данные о карте, пароли или адреса незнакомым собеседникам.
Не переходите по ссылкам в СМС или голосовых сообщениях. Это может привести к фишинговым сайтам.
Проверяйте информацию. Если вам предлагают выгодные предложения или требуют денег, позвоните в организацию по официальному номеру.
Используйте блокировщики спама. Множество операторов и приложений предлагают сервисы для блокировки подозрительных звонков.
Не доверяйте срочным просьбам о деньгах. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы заставить вас действовать без раздумий.
Сообщайте о мошенниках. Если вы стали жертвой, сообщите в правоохранительные органы или вашему оператору.