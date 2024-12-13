Беличев: каждый день двое жителей Эстонии теряют все свои сбережения

„В случае мошенничества люди часто лишаются всех своих сбережений. Каждый день свои сбережения теряют двое эстоноземельцев, что существенно влияет на наше общество. В прошлом году ущерб от мошенничества составил более 50 миллионов евро“, — сказал Беличев.

По словам Беличева, мошенничество совершается организованной группой, действующей на основе традиционной экономической модели.

„Одни хорошо разбираются в программировании и взломе, другие совершают звонки и рассылают сообщения. Также есть курьеры, которые забирают деньги из посылочных автоматов или приходят к вам за деньгами, и есть те, кто отмывает деньги. Эта модель работает во всем мире“, — сказал он.

По словам Беличева, полиция довольно быстро разоблачает такие группы, действующие в Эстонии.

„В нескольких случаях нами были выявлены очень крупные схемы с разветвленными сетями. Вопрос в том, как поймать мошенников, действующих из дальних стран“, — сказал генеральный директор PPA.

Общие рекомендации по защитите от мошенников

Защита от мошенничества в интернете требует комплексного подхода, включающего как технические, так и поведенческие меры. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут снизить риск стать жертвой мошенников:

Используйте сильные пароли и включайте двухфакторную аутентификацию (2FA).

Будьте осторожны с личной информацией: не делитесь ею с незнакомыми людьми, проверяйте адреса сайтов.

Покупайте только на проверенных сайтах: ищите HTTPS и читайте отзывы.

Не кликайте на подозрительные ссылки и не скачивайте файлы от незнакомцев.

Устанавливайте антивирус и обновляйте ПО для защиты от угроз.

Используйте VPN в публичных Wi-Fi сетях.

Проверяйте финансовые операции и настраивайте уведомления о транзакциях.

Обучайтесь кибербезопасности и информируйте близких.

Не разглашайте личную информацию. Не сообщайте данные о карте, пароли или адреса незнакомым собеседникам.

Не переходите по ссылкам в СМС или голосовых сообщениях. Это может привести к фишинговым сайтам.

Проверяйте информацию. Если вам предлагают выгодные предложения или требуют денег, позвоните в организацию по официальному номеру.

Используйте блокировщики спама. Множество операторов и приложений предлагают сервисы для блокировки подозрительных звонков.

Не доверяйте срочным просьбам о деньгах. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы заставить вас действовать без раздумий.

Сообщайте о мошенниках. Если вы стали жертвой, сообщите в правоохранительные органы или вашему оператору.