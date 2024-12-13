ФОТО | В столкновении грузовика и автобуса пострадали шесть человек

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали шесть человек, находившихся в автобусе, которых доставили в больницу, отметили в пресс-службе полиции.

„По предварительным данным в автобусе находилась дюжина человек, из них шесть получили травмы и были доставлены в больницу. В их числе и водитель автобуса, который получил в аварии наиболее тяжелые повреждения“, - сообщил оперативный дежурный Вильяндиского отделения полиции Ханори Хейнасте. Для пассажиров, которые избежали травм, подали замещающий автобус.

По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался по шоссе в направлении Имавере, когда с ним столкнулся выехавший со второстепенной дороги маршрутный автобус Iveco.

„К сожалению, выезд автобуса со второстепенной дороги на главную был настолько неожиданным, что водителю грузовика не удалось избежать столкновения. После аварии автобус вынесло с трассы и он поехал через заросли в лес. К счастью, автобус остался на колесах. Грузовик после аварии остался на дороге и перекрыл движение, оно было направлено в объезд, - сказал Хейнасте. - На месте было установлено, что 29-летний водитель грузового автомобиля был трезв и имеет водительские права. Вопрос трезвости 73-летнего водителя автобуса будет выяснен в ходе экспертизы“.

Дорога на месте аварии была мокрой, но не скользкой, а видимость на перекрестке — хорошей.

„Что привело к столь тяжелому ДТП, выяснит дальнейшее расследование“, - добавил Хейнасте.

Безопасность на дороге зависит от каждого участника

Департамент полиции и погранохраны напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?