ВИДЕО | Яна Тоом не разделяет оптимизма в отношении Сирии: „прогрессивный джихадист“ звучит так же абсурдно, как „беременная бабка“

Вы были в Сирии и встречались с Башаром Асадом в 2016-2017 годах целых три раза. Какие чувства вы испытали, когда Асада отстранили от власти, и он был вынужден бежать в Москву?

К Асаду у меня никаких особых чувств нет. Но я не разделяю оптимизма некоторых европейских политиков. Тоомас Алаталу (эстонский историк и политолог - ред.) написал о новом премьер-министре Сирии, что он прогрессивный джихадист. Интересное выражение. „Джихад“, как известно, означает „священная война“. Прогрессивный джихадист — это как „беременная бабка“. Абсурд, одним словом. Они не прогрессивные джихадисты, они салафиты, „салаф“ на арабском означает „прадед“. Так что они не просто джихадисты, они скорее фундаменталисты. Ничего прогрессивного там нет и не будет. Коллега из моей фракции сказал вчера, что сейчас открылось уникальное окно возможностей, что теперь Сирия, наконец-то, станет либеральной демократией. Наивность Запада переходит все рамки разумного.

Уже в 2016 году, когда вы первый раз встретились с Асадом, в мире не питали никаких иллюзий относительно сирийского диктатора. Вы сказали, что ездили туда как депутат Европарламента, у которого есть избиратели. Какие ваши избиратели были заинтересованы в связях с Асадом?

Каждый депутат свободен в своем мандате. Каждый депутат может отравиться туда, куда ему интересно. Это не была официальная делегация. Не могу сказать, что сожалею о поездке туда. Утверждение, что я тем самым легитимизировала режим Асада, не соответствует истине. У меня не было статуса, чтобы что-то легитимизировать. Это было очень интересно. Результат был таким, что я сейчас понимаю происходящее в Сирии лучше, чем некоторые политики, которые должны заниматься разрешением этого кризиса.

Асад нашел убежище в Москве. Какой из этого можно сделать вывод?