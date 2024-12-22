Новости Эстонии
22.12.2024, 11:30

Девять лет звукового террора. Модель с юридическим образованием ежедневно изводит соседей громкой музыкой, но власти бессильны

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Оксана, стоя в своем саду, фотографирует и снимает соседей, тщательно при этом скрывая свое лицо.
Оксана, стоя в своем саду, фотографирует и снимает соседей, тщательно при этом скрывая свое лицо.
ФОТО: Erakogu

Семья, много лет страдающая от музыкального террора, неоднократно вызывала полицию, в том числе муниципальную, а также представителей районной управы, но все только разводят руками, уверяя, что ничего не могут сделать.

Mеривялья — престижный и тихий прибрежный микрорайон столицы. Обычно молодежные компании не приезжают сюда на пикники, в целом в районе частной застройки, первые садовые домики в котором появились сто лет назад, царят уют и покой, за одним странным исключением. Одна жительница Меривялья изводит своих соседей громкой музыкой, ее выводит из себя то обстоятельство, что соседи страдают тугоухостью. Звуковой террор продолжается уже девять с половиной лет. Все ведомства лишь бессильно разводят руками.

Супруги Катрин и Мартин (здесь и далее имена действующих лиц изменены — ред.), их дети и пожилая мать стали жертвами пыток музыкой. „Вы спрашиваете, когда стали включать громкую музыку. Точной даты я не помню, но это началось в мае 2015 года“, - сказала Катрин корреспонденту издания LP/Eesti Päevaleht.

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