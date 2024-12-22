Девять лет звукового террора. Модель с юридическим образованием ежедневно изводит соседей громкой музыкой, но власти бессильны

Mеривялья — престижный и тихий прибрежный микрорайон столицы. Обычно молодежные компании не приезжают сюда на пикники, в целом в районе частной застройки, первые садовые домики в котором появились сто лет назад, царят уют и покой, за одним странным исключением. Одна жительница Меривялья изводит своих соседей громкой музыкой, ее выводит из себя то обстоятельство, что соседи страдают тугоухостью. Звуковой террор продолжается уже девять с половиной лет. Все ведомства лишь бессильно разводят руками.