22.12.2024, 11:30
Девять лет звукового террора. Модель с юридическим образованием ежедневно изводит соседей громкой музыкой, но власти бессильны(1)
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Семья, много лет страдающая от музыкального террора, неоднократно вызывала полицию, в том числе муниципальную, а также представителей районной управы, но все только разводят руками, уверяя, что ничего не могут сделать.
Mеривялья — престижный и тихий прибрежный микрорайон столицы. Обычно молодежные компании не приезжают сюда на пикники, в целом в районе частной застройки, первые садовые домики в котором появились сто лет назад, царят уют и покой, за одним странным исключением. Одна жительница Меривялья изводит своих соседей громкой музыкой, ее выводит из себя то обстоятельство, что соседи страдают тугоухостью. Звуковой террор продолжается уже девять с половиной лет. Все ведомства лишь бессильно разводят руками.
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