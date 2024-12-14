ВИДЕО | Йоко Алендер: Россия пытается нас расколоть, используя климатическую тематику

Еженедельник Eesti Ekspress отметил, что в целом в медиасфере развернулась активная и широкая кампания против климатической политики. По словам Алендер, это естественный ход жизни, но не стоит забывать, что мы находимся в состоянии гибридной войны. Она видит в этом влияние со стороны восточных соседей.

„Проводились различные исследования по распространению дезинформации, и действительно, вопросы климата — это одни из тех вопросов, которые используются для того, чтобы нас расколоть“, - сказала министр порталу Delfi.

Говоря о последствиях влияния России, Алендер отметила, что условиях, когда в СМИ дебаты о климате и окружающей среде очень поляризованы, в этих странах просто труднее реализовывать климатическую политику, которая привела бы к более чистой экономике.

По словам министра по вопросам климата, Россия пытается оказывать свое влияние через, например, социальные сети. „Также были проанализированы различные фильмы и медийные статьи, их соответствие истине, и все такие медийные каналы находятся в зоне риска“, - сказала она.

Как подчеркнула Алендер, это также накладывает на министерство климата большую ответственность за предоставление достоверной информации и разъяснение знаний, основанных на фактах, чтобы повысить осведомленность о климате и окружающей среде.

Решения, по словам министра, могут быть многообразными. „На самом деле не существует черно-белых ответов. Но что касается таких больших изменений, то люди по своей природе консервативны. Мы хотели бы, чтобы всё оставалось так, как было в нашем детстве, но, к сожалению, в природе мира очень много изменений и климатических перемен“, - сказала она.

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