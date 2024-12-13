В пятницу при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека
В пятницу в 10.32 спасатели получили вызов в связи с задымлением многоквартирного дома в поселке Вяймела (волость Выру). Медицинская помощь потребовалась человеку, которому помогли выбраться из горящей квартиры, а также еще двум жильцам.
Как сообщили в Центр тревоги, подъезд одного из домов на Пыллу теэ в поселке Вяймела был весь в дыму, а в квартирах стали срабатывать датчики дыма. Пожар случился в одной из квартир на втором этаже.
К моменту прибытия пожарных один из жильцов помог человеку выбраться из горящей квартиры на лестничную клетку. Пострадавшего с ожогами скорая помощь доставила в больницу. В квартире горели кровать и окружающая ее обстановка. К 10.48 спасатели справились с огнем.
Медицинская помощь потребовалась еще двум людям, которых тоже отвезли в больницу. Квартиры и лестничная клетка были проветрены. Квартиры нижнего этажа пострадали от воды.
Пожар тушили спасательные команды из Выру и Пылва, его причины пожара выясняются.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.
Если вы заметили пожар:
Сообщите по телефону экстренной службы.
Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.
Покиньте зону опасности и предупредите других.