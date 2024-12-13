ГОТОВИТСЯ ЗАКОН | Последние пожелания человека будут записаны в специальном заявлении

Составив специальное заявление, человек сможет заранее определить, какого лечения он не хочет получать в будущем в случае утраты способности принимать решения, если состояние здоровья будет необратимо плохим. Правом составлять заявление о волеизъявлении пациента на конец жизни законопроект наделяет совершеннолетних.

В заявлении определяются те услуги здравоохранения, от которых можно в конце жизни отказаться — это могут быть, например, питание через зонд, реанимация, переливание крови, диализ.

Уточнены процесс и роль доверенного лица, добавлена роль свидетеля. Важно знать, что человек не может выразить пожелание об эвтаназии, отказаться можно только от поддерживающего жизнь и продлевающего страдания лечения.

Подписывать заявление о волеизъявлении на конец жизни смогут все дееспособные совершеннолетние люди. Это заявление будет составляться через Портал здоровья и размещаться в информационной системе здравоохранения.

К тому же в заявлении можно будет указать и другие личные пожелания. Например, хочет ли человек, чтобы в последние минуты жизни с ним был священник. А также пожелания, касающиеся похорон. Они не являются обязательными для медицинских работников, но будет хорошо, если человек сообщит о них своим близким, которые, если возможно, их выполнят. Врачебную консультацию, связанную с заявлением пациента о волеизъявлении на конец жизни, планируется включить включить в число услуг, финансируемых Кассой здоровья.

Сохранится и возможность оформления заявления на бумажном носителе. Если человек не может поставить цифровую подпись, то он может заполнить заявление о волеизъявлении вместе с врачом и подписать его собственноручно. Затем подписанный документ будет сканирован (или сфотографирован) и загружен в информационную систему здравоохранения. Таким образом, волеизъявление пациента на конец жизни будет доступно всем лицам, оказывающим услуги здравоохранения.

Планируется, что законопроект вступит в силу через два года, с 1 января 2027.

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