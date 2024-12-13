Срочную службу в Эстонии планируется реформировать. Что Силы обороны под этим подразумевают?

Тема получила резонанс позавчера, когда главнокомандующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило рассказал в интервью ERR о планах реформирования срочной службы. В ходе интервью журналист отметил, что на недавнем инфодне Сил обороны Мерило сказал своим коллегам, что 2026 год мог бы стать, так сказать, годом перерыва, когда на военную службу призовут значительно меньше людей, то есть 1000 призывников вместо нынешних почти 4000. И что можно посвятить этот год подготовке инструкторов для проведения фундаментальной реформы.