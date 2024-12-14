Эксперт: спад в экономике заставил жителей Эстонии снова готовить пищу дома(1)
Статистика Prisma за 2024 год показывает, что экономика, которая охлаждалась в течение нескольких лет, оставила свой след в потребительских привычках жителей Эстонии, а ценовая чувствительность все очевиднее проявляется в покупательском поведении. За последний год резко возросли продажи овощей и молочных продуктов, используемых в приготовлении еды. В категории молочных продуктов предпочтение все чаще отдается более доступным альтернативам.
В этом году значительно увеличился объем продаж практически всех продуктов, используемых для повседневного приготовления пищи. Например, по сравнению с прошлым годом эстоноземельцы покупали на треть больше тыквы, на 71% больше сырого картофеля и более чем на десятую часть больше лука. С другой стороны, упали объемы продаж штучных булочек и пирожков, готовых смузи и готовых блюд.
„Цена становится все более важным аргументом для покупателей при совершении покупок – две трети потребителей при составлении своей корзины покупок исходят из цены, а 67 процентов людей готовы пойти в другой магазин, чтобы получить нужный им товар по более низкой цене“, – сказал Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma. Он добавил: „Поэтому неудивительно, что больше всего выросли продажи недорогих продуктов, которые позволяют дешевле готовить вкусные блюда дома“.
Помимо успешных продаж овощей, статистика продаж показывает, что жители Эстонии все чаще покупают ряд других ингредиентов, необходимых на домашней кухне. За последний год явно выросли продажи сливочных сыров, оливкового масла и натурального йогурта. Также с магазинных полок чаще берут и другие нужные на кухне продукты, например, на 4% вырос объем продаж популярных круп и муки. За последний год цена оливкового масла на мировом рынке значительно выросла, поэтому в этом году на целых 70% увеличились продажи подсолнечного масла.
Ищут доступное, но полезное
Каймо Нийтару отметил, что хотя потребители ищут способы сэкономить на повседневных расходах, о чем свидетельствует рост продаж молока в мягких пакетах, они по-прежнему готовы пользоваться возможностью обогатить свой обеденный стол качественными продуктами, соответствующими их личным предпочтениям.
„Покупатели покупают больше рыбных продуктов, складывают в корзину веганские продукты, соответствующие своим предпочтениям, а на полках магазинов все чаще берут безглютеновые продукты. Видно также, что вкусовые предпочтения эстоноземельцев с каждым годом становятся все более интернациональными: в этом году, например, на 15% выросли продажи продукции текс-мекс“, – сказал он.
Люди все чаще готовят дома и ищут более доступные продукты, но это не означает, что время от времени нельзя побаловать себя чем-то вкусным или отпраздновать важный день близкого человека. По сравнению с прошлым годом в этом году было куплено на 194 000 штук больше мороженого, при этом больше всего выросли продажи мороженого на палочке. Кроме того, было куплено на 76% больше штрицелей и на десятую часть больше коробок конфет.