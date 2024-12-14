Эксперт: спад в экономике заставил жителей Эстонии снова готовить пищу дома

В этом году значительно увеличился объем продаж практически всех продуктов, используемых для повседневного приготовления пищи. Например, по сравнению с прошлым годом эстоноземельцы покупали на треть больше тыквы, на 71% больше сырого картофеля и более чем на десятую часть больше лука. С другой стороны, упали объемы продаж штучных булочек и пирожков, готовых смузи и готовых блюд.

„Цена становится все более важным аргументом для покупателей при совершении покупок – две трети потребителей при составлении своей корзины покупок исходят из цены, а 67 процентов людей готовы пойти в другой магазин, чтобы получить нужный им товар по более низкой цене“, – сказал Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma. Он добавил: „Поэтому неудивительно, что больше всего выросли продажи недорогих продуктов, которые позволяют дешевле готовить вкусные блюда дома“.

Помимо успешных продаж овощей, статистика продаж показывает, что жители Эстонии все чаще покупают ряд других ингредиентов, необходимых на домашней кухне. За последний год явно выросли продажи сливочных сыров, оливкового масла и натурального йогурта. Также с магазинных полок чаще берут и другие нужные на кухне продукты, например, на 4% вырос объем продаж популярных круп и муки. За последний год цена оливкового масла на мировом рынке значительно выросла, поэтому в этом году на целых 70% увеличились продажи подсолнечного масла.

Ищут доступное, но полезное

Каймо Нийтару отметил, что хотя потребители ищут способы сэкономить на повседневных расходах, о чем свидетельствует рост продаж молока в мягких пакетах, они по-прежнему готовы пользоваться возможностью обогатить свой обеденный стол качественными продуктами, соответствующими их личным предпочтениям.