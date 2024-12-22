Аптечная реформа в Эстонии провалилась: ситуация стала только хуже

Ожидается, что в этом году объем фармацевтического рынка Эстонии достигнет полумиллиарда евро (456 миллионов евро в 2023 году). Четыре года назад вступили в силу изменения, которые были названы аптечной реформой. Задумывались изменения для того, чтобы миллионы с постоянно растущего фармацевтического рынка не доставались всего двум бизнесменам. Кроме того, предполагалось, что работники аптек станут предлагать те лекарства, которое они считают самыми лучшими, а не те, которые навязывает поставщик (оптовик), являющийся собственником аптеки.