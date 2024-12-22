Аптечная реформа в Эстонии провалилась: ситуация стала только хуже
В результате аптечной реформы ситуация на рынке ухудшилась.
У чиновников нет денег для того, чтобы исправить провалившуюся аптечную реформу.
Пока неизвестно, хотят ли политики что-то либо исправить.
Ожидается, что в этом году объем фармацевтического рынка Эстонии достигнет полумиллиарда евро (456 миллионов евро в 2023 году). Четыре года назад вступили в силу изменения, которые были названы аптечной реформой. Задумывались изменения для того, чтобы миллионы с постоянно растущего фармацевтического рынка не доставались всего двум бизнесменам. Кроме того, предполагалось, что работники аптек станут предлагать те лекарства, которое они считают самыми лучшими, а не те, которые навязывает поставщик (оптовик), являющийся собственником аптеки.
Публиковавшиеся в течение этого года Департаментом конкуренции и экономическим изданием Äripäev результаты аудиторских проверок и разоблачений говорят о том, что аптечная реформа не принесла результата, ради которого задумывалась. Наоборот, оптовые фармацевтические компании занимают на рынке еще более доминирующее положение. Оптовики используют аптеки, находящиеся под их влиянием, чтобы поддерживать свои схемы возмещения расходов, зарабатывая таким образом десятки миллионов евро в дополнение к своей и без того большой доле рынка.