ФОТО | На шоссе Йыхви-Тарту столкнулись две легковушки: одна загорелась

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что авария произошла на 150-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. „По первоначальной информации, ехавший по второстепенной дороге Ford, которым управлял 48-летний мужчина, выехал перед двигавшимся по главной дороге Volkswagen, которым управлял 57-летний мужчина“, - сказал пресс-секретарь. В Ford также находился пассажир, 16-летний юноша.

Одна из машин загорелась. Медики доставили всех находившихся в машинах людей на осмотр в больницу. Водители были трезвы и имеют водительские права.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Вчера произошло четыре аварии с пострадавшими

В четверг полиция зафиксировала три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Четверо водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от вождения.

В 00:35 в Харьюмаа на 40-м километре дороги Таллинн-Палдиски 28-летний мужчина за рулем BMW 530D вылетел с дороги. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

В 13:31 на шоссе Сыпрузе в Таллинне автомобиль Dacia Duster, которым управлял 75-летний мужчина, выезжавший задним ходом с парковки на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 13:44 в деревне Висси волости Канепи, Пылвамаа, 50-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Sharan, за которым находился прицеп Tiki Trailer, хотел совершить левый поворот, но из-за низкого и яркого солнца 32-летний водитель ехавшего сзади автомобиля Citroen не заметил его и врезался в прицеп. Водитель Citroen был доставлен в больницу.

Будьте внимательны за рулем

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.