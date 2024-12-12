ФОТО | Таллинн принял бюджет на 2025 год

Общий объем доходов бюджета по планам составит 1,1 млрд евро, из которых 72% - налоговые поступления, говорится в пояснительной записке. Основными источниками доходов города являются подоходный налог с физических лиц в размере 745,8 миллиона евро, пособия государства и других учреждений в размере 175,6 миллиона евро, а также доходы от продажи товаров и услуг учреждений города в размере 112,3 миллиона евро.

Председатель городского собрания и директор школы Тоомас Круусимяги на последнем в этом году заседании заявил, что снижение платы за место в таллиннских детских садах и повышение зарплаты учителей являются приятным сигналом для родителей.

„Снижение ежемесячной платы за место на 20 евро поможет родителям – за год экономия будет значительной. Более высокая зарплата учителей способствует удержанию и нахождению более сильных педагогов и вспомогательных работников, которые нужны детям, особенно в переходных классах Таллинна. Наконец, я никогда не устану повторять, что переход на эстоноязычное образование не является спонтанным и самореализующимся процессом – есть множество политиков, которые мягко или резко затормозили бы этот переход“, – сказал Круусимяги. В бюджете 2025 года зарплаты учителей вырастут на 100 евро, а к апрелю следующего года вступит в силу более низкая плата за место в детском саду.

Председатель финансовой комиссии горсобрания Яак Юске (Социал-демократическая партия) сообщил, что Таллинн получит перспективный бюджет, приоритетом которого являются семьи с детьми и образование.

„Финансовое положение города позволяет сделать необходимые инвестиции и спроектировать современное городское пространство. Таким образом, Таллинн вкладывает значительные средства в учебные заведения, чтобы обеспечить современную учебную среду и места в детских садах и школах рядом с домом. Инвестиции в городское пространство и общественный транспорт основаны на том принципе, что передвигаться по городу будет комфортно и безопасно как 8-и, так и 80-летним таллиннцам“, — сказал Юске.

Общая сумма проекта городского бюджета на 2025 год составляет 1,29 миллиарда евро, что почти на 70 миллионов евро больше указанного бюджета на 2024 год. На сферу образования и мобильности приходится наибольшая доля как инвестиций, так и операционных затрат. Согласно проекту бюджета, на инвестиции в 2025 году предусмотрено 250 миллионов евро - это также на четверть больше, чем в прошлогоднем бюджете. Наибольшая доля инвестиций или 38,6 процента от общего объема приходится на сферу образовани. За сферой образования следуют сфера мобильности с 18,4 процента и сфера городского ландшафта с 10 процентами.

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