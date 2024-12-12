Непригодный жилет привел в детсаду к смерти ребенка. Нужно ли в Эстонии вводить требования к этому элементу одежды?
В прошлый четверг в одном из детских садов Швеции произошел трагический инцидент, которой закончился смертью 4-летнего ребенка. К сегодняшнему дню выяснилось, что на жилете у ребенка не было липучки, которая должна быть на предназначенном для игры жилете. И в эстонских детских садах используются самые различные светоотражающие жилеты, при этом данная сфера у нас не регулируется.
В прошлый четверг в детском саду в городе Умео (северная Швеция) четырехлетний мальчик, запутавшись в светоотражающем жилете на игровой площадке в детском саду, получил травму и скончался. Неясно, как именно ребенок, катаясь с горки, запутался в жилете, но директор школы Элизабет Закриссон сообщила в разговоре с SVT, что жилет был для игры непригоден, и к сегодняшнему дню детский сад все подобные светоотражающие жилеты выбросил. То же самое сделали в нескольких других детских садах и дошкольных учреждениях региона.