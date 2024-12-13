„Я в шоке, водитель ехал и смотрел видео на телефоне!“ Компания TLT начала внутреннее расследование(9)
В редакцию RusDelfi обратился встревоженный читатель. Он прислал ссылку на видео, снятое в одном из столичных автобусов. На кадрах видно, что на приборной панели движущегося автобуса лежит телефон, на экране которого воспроизводится видео.
„Я в шоке, водитель ехал и смотрел видео на телефоне!“ – с этих слов начинается сообщение читателя, приславшего ссылку на TikTok.
Очевидец снял, как во время движения автобуса на приборной панели лежит телефон, закрывая обзор контрольно-измерительных приборов. На экране воспроизводится клип Мадонны.
RusDelfi отправил запрос в компанию TLT, чтобы выяснить, насколько допустимо такое поведение.
Директор центра управления Тармо Лай заверил, что безопасность пассажиров и других участников дорожного движения является приоритетом для компании. „Мы строго запрещаем водителям пользоваться мобильными устройствами во время движения“, – прокомментировал он.
Лай также сообщил, что в компании начали внутреннее расследование. „При необходимости мы примем соответствующие дисциплинарные меры и предпримем шаги для того, чтобы подобные инциденты не повторялись, – говорит представитель TLT. – Кроме того, мы напомним всем водителям о стандартах безопасности нашей компании и правилах использования мобильных устройств во время вождения“.
Лай отмечает, что в случае подобных инцидентов необходимо направить в TLT корректное сообщение с указанием времени происшествия, маршрута и номера автобуса. Это поможет ускорить расследование.
К сожалению, автор видео на момент публикации материала так и не ответил на запрос журналиста.
Компания же приносит извинения за возникшую ситуацию и заверяет, что относится к ней крайне серьезно.
Почему использование телефона за рулем опасно?
Телефон отвлекает внимание водителя, что может привести к авариям.
Среди наиболее распространенных отвлекающих действий – отправка сообщений или использование социальных сетей. Эти действия по уровню опасности сопоставимы с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Исследования показывают, что во время чтения или написания текстовых сообщений взгляд водителя может оторваться от дороги на 5 секунд, за это время в городской черте водитель проедет примерно 70 метров.