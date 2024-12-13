„Я в шоке, водитель ехал и смотрел видео на телефоне!“ Компания TLT начала внутреннее расследование

„Я в шоке, водитель ехал и смотрел видео на телефоне!“ – с этих слов начинается сообщение читателя, приславшего ссылку на TikTok.

Очевидец снял, как во время движения автобуса на приборной панели лежит телефон, закрывая обзор контрольно-измерительных приборов. На экране воспроизводится клип Мадонны.

RusDelfi отправил запрос в компанию TLT, чтобы выяснить, насколько допустимо такое поведение.

Директор центра управления Тармо Лай заверил, что безопасность пассажиров и других участников дорожного движения является приоритетом для компании. „Мы строго запрещаем водителям пользоваться мобильными устройствами во время движения“, – прокомментировал он.

Лай также сообщил, что в компании начали внутреннее расследование. „При необходимости мы примем соответствующие дисциплинарные меры и предпримем шаги для того, чтобы подобные инциденты не повторялись, – говорит представитель TLT. – Кроме того, мы напомним всем водителям о стандартах безопасности нашей компании и правилах использования мобильных устройств во время вождения“.

Лай отмечает, что в случае подобных инцидентов необходимо направить в TLT корректное сообщение с указанием времени происшествия, маршрута и номера автобуса. Это поможет ускорить расследование.

К сожалению, автор видео на момент публикации материала так и не ответил на запрос журналиста.

Компания же приносит извинения за возникшую ситуацию и заверяет, что относится к ней крайне серьезно.

Почему использование телефона за рулем опасно?

Телефон отвлекает внимание водителя, что может привести к авариям.

Среди наиболее распространенных отвлекающих действий – отправка сообщений или использование социальных сетей. Эти действия по уровню опасности сопоставимы с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Исследования показывают, что во время чтения или написания текстовых сообщений взгляд водителя может оторваться от дороги на 5 секунд, за это время в городской черте водитель проедет примерно 70 метров.