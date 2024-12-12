ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Таллинн готовится принять бюджет на 2025 год

Общий объем доходов бюджета планирует составить 1,1 млрд евро, из них налоговые поступления составят 72%“, - говорится в пояснительной записке к бюджету. Основными источниками доходов города являются подоходный налог с физических лиц в размере 745,8 миллиона евро, пособия государства и других институций в размере 175,6 миллиона евро, а также доходы от продажи товаров и услуг учреждений города в размере 112,3 миллиона евро.