Кредиты станут дешевле: ЕЦБ снизил процентные ставки
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 12 декабря, принял решение снизить процентные ставки на 0,25 процентного пункта.
Как сообщает Delfi.lv, на заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено снизить ставку по депозитным операциям до 3%. Эта ставка используется Советом ЕЦБ для определения направления своей денежно-кредитной политики.
Ставка по основным операциям рефинансирования снижена до 3,15%, а ставка по кредитам овернайт — до 3,4%, говорится в заявлении ЕЦБ.
Новые ставки вступят в силу 18 декабря.
Это уже четвертое снижение ставки в 2024 году на 0,25 процентного пункта. В сумме в этом году общее снижение ставки достигло одного процентного пункта. Рынок уже ожидал снижения ставки, поэтому в последние месяцы ставки Euribor для всех сроков погашения постепенно снижались, и это уже почувствовали некоторые заемщики.