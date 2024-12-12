Кредиты станут дешевле: ЕЦБ снизил процентные ставки

Как сообщает Delfi.lv, на заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено снизить ставку по депозитным операциям до 3%. Эта ставка используется Советом ЕЦБ для определения направления своей денежно-кредитной политики.

Ставка по основным операциям рефинансирования снижена до 3,15%, а ставка по кредитам овернайт — до 3,4%, говорится в заявлении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 18 декабря.

Это уже четвертое снижение ставки в 2024 году на 0,25 процентного пункта. В сумме в этом году общее снижение ставки достигло одного процентного пункта. Рынок уже ожидал снижения ставки, поэтому в последние месяцы ставки Euribor для всех сроков погашения постепенно снижались, и это уже почувствовали некоторые заемщики.

Как решение ЕЦБ повлияет на выплаты по кредиту? Источник: Luminor Если общая сумма кредита составляет 50 000 евро, а срок кредитования - 20 лет, то ежемесячный платеж составляет 316 евро при текущей процентной ставке 1,8 % и 6-месячной ставке Euribor (2,65 %). Если ставка Euribor снизится на 25 базисных пунктов, ежемесячный платеж составит 309 евро. Пр тех же условиях и сумме кредита в 100 000 евро ежемесячный платеж составляет 632 евро. Снижение ставки на 25 базисных пунктов приведет к уменьшению ежемесячного платежа до 618 евро. Предварительные расчеты сделаны исходя из того, что процентная ставка Euribor в договоре заемщика изменяется сейчас, а платеж должен измениться через месяц.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить