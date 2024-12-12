С нового года в пассажирских автобусах при выдаче бесплатных билетов могут требовать личный код или дату рождения

Европейский суд постановил, что, согласно регламенту Европейского союза, предприятие должно получить компенсацию за расходы, сопряженные с возложенными на него обязанностями по бесплатному провозу пассажиров. В Эстонии до настоящего момента компенсации в полной мере не выплачивались.

Новый закон не изменит круг лиц, имеющих право на бесплатный проезд. Однако для получения от государства компенсации коммерческие автобусные компании должны будут проверять документ, удостоверяющий право пассажира на бесплатный проезд, и при подаче ходатайства о получении поддержки среди прочего предоставлять данные лиц, ехавших с билетом по нулевой цене. Министерство регионального развития и сельского хозяйства имеет право перед выплатой компенсации проконтролировать правильность представленных данных.

Для лиц, сопровождающих детей дошкольного возраста и людей с ограниченными возможностями, это означает, что с нового года при проезде на автобусе коммерческой линии необходимо быть готовым к тому, что при выдаче „нулевого“ билета водитель автобуса спросит личный код или дату рождения лица, получившего льготу на проезд.

Более точный перечень данных, представляемых коммерческой линией при подаче ходатайства о получении поддержки, а также порядок выплаты и возврата пособия устанавливает министр регионального развития и сельского хозяйства.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон об общественном транспорте (499 SE) проголосовали 75 депутатов Рийгикогу, против – один.

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