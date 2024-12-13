Жители Эстонии назвали самые авторитетные предприятия

За 25-летний период исследования Swedbank несколько раз занимал лидирующие позиции, заняв первое место в 2021 году и разделив первое место с Telia в 2022 году. Год назад Swedbank был на 5-6 месте. Из двух составляющих своего имиджа – силы и отношения к компании – Swedbank явно больше полагается на силу. Жители Эстонии считают Swedbank сильнейшей крупной компанией в Эстонии. По мнению эксперта-исследователя Катрин Мяннасте, здесь определённо играют роль хорошие финансовые результаты компании, которые были предметом дискуссий общественности. Рост имиджа силы особенно заметен в банковском секторе в целом. „В то же время отношение к Swedbank также улучшилось по сравнению с прошлым годом, и в рейтинге, основанном на положительном отношении жителей, Swedbank также входит в первую десятку“, – прокомментировала она.

Eesti Pagar и раньше входила в первую десятку, но в тройку попала впервые, поднявшись на 2-е место с прошлогоднего 8-го места. Подъём Valio Eesti ещё более значителен: в предыдущем опросе компания занимала 18-е место. Как и Eesti Pagar, Valio Eesti ранее входила в десятку самых престижных предприятий, однако в тройку лидеров попала впервые. Основой хорошей репутации Eesti Pagar и Valio Eesti является, прежде всего, положительное отношение людей. Воспринимаемая сила, как правило, более скромная для большинства компаний пищевой промышленности по сравнению с банками и инфраструктурными компаниями. Однако сильный рост рейтинга обусловлен улучшением рейтингов по обоим компонентам репутации. „Продукция обеих крупнейших пищевых компаний входит в число ежедневных фаворитов многих потребителей, обе активно занимаются разработкой продуктов и на протяжении многих лет остаются в тесной конкуренции среди наиболее авторитетных компаний“, – сказала Мяннасте. „В этом году в первую десятку рейтинговой таблицы вошло больше предприятий пищевой промышленности, чем за многие годы, и у Eesti Pagar и Valio Eesti была хорошая основа для их восхождения к известности“, – добавила она.