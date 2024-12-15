Технологические тренды, которые определят жизнь эстонского бизнеса в 2025 году

В то время как в других странах активно занимаются зелеными ИТ-решениями, на деятельность эстонских компаний в следующем году все большее влияние – как в положительном, так и в отрицательном смысле – будет оказывать искусственный интеллект, уверен руководитель отдела управления IT-бизнесом Telia Андрес Симсель.

Искусственный интеллект и машинное обучение помогают эстонским предприятиям автоматизировать трудоемкие задачи, улучшать качество обслуживания клиентов и анализировать данные для оптимизации операций. Симсель отметил, что, хотя крупные и средние компании уже используют ИИ, наибольшую выгоду могут получить малые предприятия, где ИИ способен существенно повысить эффективность и конкурентоспособность.

Триумф гибридных облачных технологий

Использование гибридных облачных технологий значительно увеличивается по мере расширения круга поставщиков жизненно важных услуг. К жизненно важным услугам относятся такая критически важная инфраструктура, как здравоохранение, энергоснабжение и финансовые услуги, требующие бесперебойной и надежной работы. Облачные сервисы предоставляют компаниям большую гибкость и масштабируемость, обеспечивая доступность услуг даже в кризисных условиях. Кроме того, облачные решения поддерживают быструю обработку и анализ данных в реальном времени, что необходимо для принятия оперативных решений и поддержания эффективности. Симсель также подчеркнул важность резервного копирования и восстановления данных, рекомендуя предприятиям использовать несколько облачных провайдеров и хранить часть данных и систем в пределах Эстонии. Это обеспечивает устойчивость услуг, сводит к минимуму время простоя и гарантирует соответствие местным нормам и требованиям в отношении защиты данных. Кроме того, он акцентировал внимание на внедрении гибридных и мультиоблачных стратегий, позволяющих комбинировать публичные и частные облачные сервисы в зависимости от конкретных потребностей и требований безопасности.

Генеративный ИИ создает новые киберугрозы