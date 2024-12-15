Технологические тренды, которые определят жизнь эстонского бизнеса в 2025 году
Ключевые технологические темы 2025 года, от которых будет зависеть поддержание конкурентоспособности и успешное функционирование предприятий, связаны с искусственным интеллектом и облачными технологиями.
В то время как в других странах активно занимаются зелеными ИТ-решениями, на деятельность эстонских компаний в следующем году все большее влияние – как в положительном, так и в отрицательном смысле – будет оказывать искусственный интеллект, уверен руководитель отдела управления IT-бизнесом Telia Андрес Симсель.
Искусственный интеллект и машинное обучение помогают эстонским предприятиям автоматизировать трудоемкие задачи, улучшать качество обслуживания клиентов и анализировать данные для оптимизации операций. Симсель отметил, что, хотя крупные и средние компании уже используют ИИ, наибольшую выгоду могут получить малые предприятия, где ИИ способен существенно повысить эффективность и конкурентоспособность.
Триумф гибридных облачных технологий
Использование гибридных облачных технологий значительно увеличивается по мере расширения круга поставщиков жизненно важных услуг. К жизненно важным услугам относятся такая критически важная инфраструктура, как здравоохранение, энергоснабжение и финансовые услуги, требующие бесперебойной и надежной работы. Облачные сервисы предоставляют компаниям большую гибкость и масштабируемость, обеспечивая доступность услуг даже в кризисных условиях. Кроме того, облачные решения поддерживают быструю обработку и анализ данных в реальном времени, что необходимо для принятия оперативных решений и поддержания эффективности. Симсель также подчеркнул важность резервного копирования и восстановления данных, рекомендуя предприятиям использовать несколько облачных провайдеров и хранить часть данных и систем в пределах Эстонии. Это обеспечивает устойчивость услуг, сводит к минимуму время простоя и гарантирует соответствие местным нормам и требованиям в отношении защиты данных. Кроме того, он акцентировал внимание на внедрении гибридных и мультиоблачных стратегий, позволяющих комбинировать публичные и частные облачные сервисы в зависимости от конкретных потребностей и требований безопасности.
Генеративный ИИ создает новые киберугрозы
Кибербезопасность становится критически важной, поскольку кибератаки с использованием искусственного интеллекта становятся все более изощренными. Раньше фишинговые электронные письма, наподобие мошеннических сообщений от „принца Нигерии“, было легко распознать. Например, в письме могли попросить предоставить личные данные или перевести деньги, чтобы „принц“ смог помочь в международном бизнесе. Симсель предупредил, что сегодня генеративный ИИ позволяет создавать более персонализированные и сложные для распознавания мошеннические схемы, которые могут ввести сотрудников в заблуждение и открыть новые векторы атак: „Примерно 30% сотрудников нажимают на отправленные в фишинговых письмах ссылки. Это делает их самым слабым звеном в системе безопасности предприятия. Преступники используют ИИ очень изобретательно, поэтому каждая компания должна активно противостоять подобным угрозам“.
Технологические тренды 2025 года в Эстонии будут сосредоточены на глубокой интеграции искусственного интеллекта и облачных технологий для поддержки инноваций, эффективности и безопасности бизнеса. Эти технологии предоставят эстонским предприятиям возможности достижения конкурентного преимущества и обеспечения устойчивости развития.