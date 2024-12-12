С 13 декабря в Эстонии запрещено выходить на лед внутренних водоемов

„Из-за переменных отрицательных и положительных температур на многих водоемах уже образовался ледяной покров, но он слишком тонкий, чтобы выдержать человека. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур“, — сообщил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Температура воды под льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребенок — даже меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность первого льда зимой и следили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не станет достаточно крепким.

Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях. Если вы заметите, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите помощь.

Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Если лед будет достаточно толстым, Спасательный департамент отменит запрет на выход на лед.

Информацию о ледовых условиях можно найти в разделе обновленной ледовой карты в приложении погоды ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Также на карте указаны места для катания на коньках, на которых будут дежурить профессиональные и добровольные спасатели с наступлением более холодной погоды.

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