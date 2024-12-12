Eesti Energia отделяет резервные электростанции от производства жидкого топлива
Eesti Energia создаёт отдельное предприятие для управления резервными электростанциями, обеспечивающими энергобезопасность Эстонии, чтобы сделать управление мощностями, которые редко попадают на биржу электроэнергии, более понятным и прозрачным.
По словам председателя правления Eesti Energia и совета Enefit Power Андруса Дурейко, отделение резервных электростанций от производства жидкого топлива создаёт для владельца компании — эстонского государства — условия для максимально эффективной и прибыльной работы этих двух направлений.
„Содержание старых сланцевых станций ежегодно приносит Enefit Power значительные убытки. Совместно с государством мы ищем долгосрочное и устойчивое решение для поддержания работы мощностей, необходимых для энергосистемы Эстонии и всей Балтии, — отметил Дурейко. — Одновременно это изменение позволяет продолжить развитие крупной промышленности с высоким потенциалом роста в сфере химической промышленности как на мировом, так и на местном рынках, делая этот сектор привлекательным для инвесторов и будущих сотрудников“.
Eesti Energia начнёт предоставлять услуги по обеспечению энергобезопасности через новое дочернее предприятие, в которое с 1 апреля 2025 года войдут Эстонская электростанция, Балтийская электростанция, а с 1 января 2026 года и Аувереская электростанция.
Активы и процессы, связанные с производством жидкого топлива, развитием химической промышленности и добычей сланца, останутся сосредоточены в другом предприятии, которое в ближайшие месяцы получит название.
Структура предприятий и состав правления станут известны после завершения необходимых юридических процедур.
Из 1700 сотрудников Enefit Power более 400 с 1 апреля 2025 года продолжат работу на предприятии, занимающимся резервными электростанциями, а остальные останутся в составе нынешней компании.
Общее собрание акционеров Eesti Energia, министр финансов Юрген Лиги, утвердили решение совета предприятия о разделении Enefit Power.