Eesti Energia отделяет резервные электростанции от производства жидкого топлива

По словам председателя правления Eesti Energia и совета Enefit Power Андруса Дурейко, отделение резервных электростанций от производства жидкого топлива создаёт для владельца компании — эстонского государства — условия для максимально эффективной и прибыльной работы этих двух направлений.

„Содержание старых сланцевых станций ежегодно приносит Enefit Power значительные убытки. Совместно с государством мы ищем долгосрочное и устойчивое решение для поддержания работы мощностей, необходимых для энергосистемы Эстонии и всей Балтии, — отметил Дурейко. — Одновременно это изменение позволяет продолжить развитие крупной промышленности с высоким потенциалом роста в сфере химической промышленности как на мировом, так и на местном рынках, делая этот сектор привлекательным для инвесторов и будущих сотрудников“.

Eesti Energia начнёт предоставлять услуги по обеспечению энергобезопасности через новое дочернее предприятие, в которое с 1 апреля 2025 года войдут Эстонская электростанция, Балтийская электростанция, а с 1 января 2026 года и Аувереская электростанция.

Активы и процессы, связанные с производством жидкого топлива, развитием химической промышленности и добычей сланца, останутся сосредоточены в другом предприятии, которое в ближайшие месяцы получит название.

Структура предприятий и состав правления станут известны после завершения необходимых юридических процедур.

Из 1700 сотрудников Enefit Power более 400 с 1 апреля 2025 года продолжат работу на предприятии, занимающимся резервными электростанциями, а остальные останутся в составе нынешней компании.

Общее собрание акционеров Eesti Energia, министр финансов Юрген Лиги, утвердили решение совета предприятия о разделении Enefit Power.

Enefit Power AS Enefit Power AS — одно из важнейших энергетических предприятий Эстонии и стран Балтии, а также активный участник замкнутого цикла производства. Компания на 100% принадлежит Eesti Energia AS, её основная деятельность включает производство и продажу электро- и тепловой энергии, а также нефтепродуктов и их побочных продуктов. Стратегическая цель компании — развиться из исторической сланцевой промышленности в химическую отрасль, основанную на принципах замкнутого цикла. В состав Enefit Power входят карьер Narva, шахта Estonia, подразделение логистики, Балтийская электростанция, Эстонская электростанция, станция Auvere, заводы по производству жидкого топлива Enefit 140, Enefit 280 и строящийся Enefit 280-2.

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