Таллинн отправил Украине гуманитарную помощь в виде компьютерной техники

Мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что Таллинн поддерживает жителей Украины в это непростое время и намерен продолжать оказывать помощь в будущем. „Крайне важно, чтобы украинские дети и молодежь продолжали получать образование несмотря на сложный период. В сотрудничестве с нашим городом-побратимом Одессой мы можем помочь ученикам, которые из-за военных действий вынуждены учиться дистанционно, для чего им необходимы компьютеры и другие устройства. Таллинн продолжит оказывать помощь, и я призываю всех жителей Эстонии поддерживать народ Украины“, – сказал Осиновский.

Посредством передачи данной гуманитарной помощи Таллинн участвует в программе Министерства образования и науки Украины, цель которой – обеспечить учебные заведения компьютерами – в первую очередь в приграничных с Россией регионах Украины, где из-за военных действий значительная часть учащихся вынуждена получать образование дистанционно.

Одним из приоритетных регионов является город-партнер Таллинна – Одесса – и Одесская область. Реализации проекта способствовали посольство Украины в Таллинне, Эстонская торгово-промышленная палата, а также ряд украинских учреждений и некоммерческих организаций.

В 2024 году Таллинн организовал для украинских детей два летних лагеря, а также отправил в Украину пять полностью оснащенных автомобилей скорой помощи, которые ранее использовала Таллиннская скорая помощь. На следующий год Таллинн разрабатывает более широкий план поддержки Украины, который включает как проекты помощи украинским самоуправлениям в процессе вступления страны в Европейский союз, так и предоставление необходимой гуманитарной помощи.

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