Как учили эстонский язык в русских школах ЭССР? Вопросы и заботы родителей того времени

В 1952 г. был издан учебник эстонского языка для II–IV классов русских школ. Его авторами были Н.Алексеева, Е.Екимова, Р.Пэнтре, М.Селедетс. Чем пользовались учителя и как преподавали эстонский язык на уроках в послевоенное время? Обращался ли кто-то к учебникам эстонского языка для начальной русской школы, написанным А.Анисимовым, Э.Миккелем, М.Нурмиком и неоднократно переиздававшимся в 1930-е годы? Или учителя опасались пользоваться учебниками, изданными во время Эстонской Республики? Эти вопросы требуют ещё изучения.

С одной стороны, мы видим отсутствие необходимой профессиональной (педагогической, методологической) подготовки и опыта преподавания эстонского языка как иностранного. В указанному случае также у учительницы проявилось нежелание преподавать эстонский язык ученицам русской школы. С другой стороны, в послевоенное, сталинское время учителю эстонского языка было тяжело (приходилось доказывать свою советскость, а любое замечание могло быть расценено как антисоветское). Напряжённая атмосфера на уроках, естественно, возникала и потому, что школы испытывали острую нехватку в учебниках. Из протокола от 19 октября 1951 г.: „плохое снабжение учебниками эстонского языка, всего три книги на класс“ (2:13 об.).

В ходе дальнейшего обсуждения были установлены другие „ненормальности“ в преподавании эстонского языка: преподаватель своим отношением к девочкам поставил их против себя; преподаватель допускает грубость в отношении девочек, даже применяла силу; преподаватель допускает антисоветские выражения, например, „вот у меня в эстонской школе“, подчёркивая преимущество эстонской школы. (1:39). Из протокола родительского собрания остаётся неясным, что имелось в виду под применением силы (вряд ли использование физической силы – дисциплинарное или иное наказание по отношению к учительнице вынесено не было).

1 октября 1947 года в Таллиннской средней школе № 6 на родительском собрании мама одной ученицы пожаловалась на учительницу: „Дочка и её подруга жалуются на преподавание эстонского языка, заявляя, что преподаватель непонятно объясняет или вообще не объясняет урока, а требует выполнения. Например, дает задание перевести, а „слова вы должны знать“, заявляет преподаватель“.

Начиная с 1960-х годов ситуация с учебниками эстонского языка в целом нормализовалась. Конечно, всегда возникали трудности с отношением некоторых учеников к изучению эстонского языка. На собрании, проходившем 31 января 1963 г. в Таллиннской школе №6, родители были обеспокоены тем, что „на уроке эстонского языка много безобразий“. Было высказано и принято предложение создать „группы, чтобы родители присутствовали на уроке эстонского языка“ (3:15). Сведения о деятельности этой группы отсутствуют в последующих протоколах.

Другой пример из повседневной жизни Силламяэской средней школы №3. На заседании родительского комитета 15 октября 1968 г. ученика спросили о причине плохого поведения на уроке эстонского языка. Последовал ответ: „Раньше всерьёз не занимался, а сейчас никто ничего не понимает“ (4:67). В таком отношении учеников к изучению эстонского было виновато, в том числе, руководство школы. 28 ноября 1966 г. на собрании 206 родителей учеников 5–10-х классов был задан вопрос завучу: „Из каких соображений в 5-х классах не ведётся преподавание английского и эстонского языка?“ (4:13 об.). Согласно воспоминаниям доцента ТУ Е.И. Костанди, учившейся в Силламяэской средней школе №3 в 1970–1974 гг., с 7-го по 10-й класс уроков эстонского языка не было.

С этой же проблемой ещё раньше столкнулись русские школы в Нарве. 20 сентября 1960 г. на собрании в средней политехнической школе №6 родители поставили вопрос: „Почему не преподаётся урок эстонского языка и уроки ручного труда“ (5:1 об.). Ситуация во второй половине 1970-х годов оставалась до конца не разрешённой. В сентябре 1976 г. отец ученика на общем собрании в Нарвской средней политехнической школе №11 „поднял вопрос об изучении в младших классах эстонского языка“ (6:50).