Март Вырклаэв обвиняет Кристину Каллас в неиспользовании средств. Каллас: эти деньги предназначены на науку
Как утверждает бывший министр финансов Март Вырклаэв, у Министерства образования и науки каждый год остается более 14 миллионов евро, которые можно было бы потратить, например, на повышение зарплаты учителей. Министр образования и науки Кристина Каллас утверждает, что деньги были направлены на научные исследования, они не могли быть использованы на повышение зарплат.
В 2021 году бюджетное финансирование научных исследований и разработок составляло 1 процент ВВП. Министерству образования и науки (HTM) выделили 14 миллионов евро на создание экологического центра. Однако центр создан не был, поскольку в это же время в Министерстве экономики и коммуникаций (MKM) создавался центр прикладных исследований, задачи которого дублировали бы цели экологического центра.