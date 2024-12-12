Март Вырклаэв обвиняет Кристину Каллас в неиспользовании средств. Каллас: эти деньги предназначены на науку

В 2021 году бюджетное финансирование научных исследований и разработок составляло 1 процент ВВП. Министерству образования и науки ( HTM ) выделили 14 миллионов евро на создание экологического центра. Однако центр создан не был, поскольку в это же время в Министерстве экономики и коммуникаций (MKM) создавался центр прикладных исследований, задачи которого дублировали бы цели экологического центра.

Как считает Март Вырклаэв (Партия реформ), деньги следовало отозвать из бюджета HTM. „Эта сумма остается в бюджетной базе HTM, не используется и переносится из года в год. В то же время каждый год эти деньги снова появляются в годовом бюджете HTM. Было бы правильно убрать эти деньги из бюджетной статьи, так как они не нужны“, - сказал он.