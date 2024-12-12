ФОТО | Какая щедрость! Сеть автозаправок Terminal снизила цену бензина на 20 центов. Конкуренты последовали примеру

По сообщению Terminal, действующее целый день самое большое за год снижение цен на топливном рынке призвано сбалансировать рост потребительских расходов в конце года.

Самое большое снижение в этом году

„Это самое большое снижение цен на топливо в этом году. Учитывая, что конец года и Рождество для многих является временем больших затрат, это однодневное снижение цен станет подарком для всех жителей Эстонии от всей семьи Terminal“, – пояснил член правления Terminal Райдо Раудсепп.

По словам Райдо Раудсепа, в последние годы Terminal последовательно выступал за честную конкуренцию на топливном рынке Эстонии. „Мы неоднократно и неустанно обращали внимание на несправедливость ситуации на рынке топлива. Положительным моментом является то, что последние события в области государственного надзора и правовой защиты указывают на улучшение положения. Наша цель – ежедневно предлагать эстонским потребителям самую выгодную возможную цену на топливо. Данной кампанией мы даем четкое „штормовое предупреждение“, говоря, что необходимо восстановить справедливую конкурентную среду, поскольку это оказывает значительное влияние на розничные цены“, – подчеркнул Райдо Раудсепп.

Он добавил, что значительное снижение цен на топливо поможет семьям существенно сэкономить в рождественский период. „Заправьте свои баки и навестите близких, которые живут вдали от вас, порадуйте их своим присутствием“, – призвал потребителей Райдо Раудсепп.

В четверг розничная цена 95-го бензина на автозаправках Terminal составит 1,409 евро/л, 98-го – 1,459 евро/л, а дизельного топлива – 1,439 евро/л. Кроме того, частные клиенты получат дополнительную скидку постоянного клиента в размере от 3,2 до 5,2 центов за литр. Цены действительны с шести часов утра и до полуночи.

Конкуренты решили не отставать

Компания Circle K сразу же последовала примеру конкурента. Так, например, на заправках в Пеэтри и Юлемисте утром 95-й бензин стоил 1,409 евро/литр.

Чуть позже цены снизила и Neste.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить