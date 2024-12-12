КАРТА | Проведение на следующей неделе в Таллинне саммита JEF вызовет существенные ограничения в движении
16 и 17 декабря в Таллинне во время встречи руководителей стран Объединенного экспедиционного корпуса Североатлантического альянса (Joint Expeditionary Force, JEF) в Талинне будут действовать дополнительные ограничения движения, запрещены полеты пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов.
Как сказал Андрис Вилтсин, представитель PPA, в Таллинне в начале следующей недели полиция в усиленном составе будет обеспечивать безопасность гостей и жителей города. „Ограничения движения коснутся в основном Тартуского шоссе в центре города, площади Вабадузе и бульвара Рявала, а также Старого города на Тоомпеа“, - сказал он.
„В понедельник вечером и во вторник, пока зарубежные гости будут направляться на встречи, сотрудники полиции могут временно останавливать движение транспорта. Мы постараемся сделать это на максимально короткое время, но все же просим водителей учитывать, что поездка может занять больше времени, чем обычно“, - добавил Вилтсин.
Следует также учитывать, что на Тоомпеа будет действовать запрет на парковку. С 15 часов 16 декабря и до 15 часов 17 декабря не разрешено парковаться на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, на площади Кирику и Лоссиплатс.
„Доступ пешеходов на Тоомпеа также ограничен, местные жители и люди, работающие там, смогут пройти, но для туристов и экскурсантов на время проведения встречи район останется закрытым. Местные жители смогут проехать на автомобиле, но мы просим их соблюдать запрет на парковку, а тех, кто привык оставлять свои машины на перечисленных улицах, просим на это время найти другое место для парковки“, - сказал Вилтсин. В эти дни в Таллинне и его окрестностях будет также действовать запрет на полеты EER730 как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. Это означает, что полеты беспилотников, а также визуальные и/или учебные полеты запрещены.
Для обеспечения безопасности участников встречи будет задействовано около 500 сотрудников полиции. „При необходимости сотрудники полиции разъяснят дополнительные ограничения, просим придерживаться указаний. Отправляясь в Старый город, возьмите документы, удостоверяющие личность, и имейте в виду, что полиция может попросить их предъявить для установления вашей личности. Наши усилия направлены на обеспечение беспрепятственного движения и общественного порядка“, - сказал Вилтсин.
В этом году Эстония организует встречу глав стран Объединенного экспедиционного корпуса Североатлантического альянса. На саммит прибудут премьер-министры Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.
„Саммит JEF в Таллинне привлечет внимание к безопасности нашего региона. На этой встрече лидеры десяти стран обсудят вопросы сотрудничества в рамках JEF и наметят новые планы по адаптации деятельности JEF к меняющейся ситуации в сфере безопасности“, - сказал премьер-министр Кристен Михал.
JEF – это формат оборонного сотрудничества, возглавляемый Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, в который помимо Эстонии входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия. Основная задача JEF - обеспечить быстрое реагирование на море, на суше и в воздухе как в Балтийском море, так и в Северной Европе, а также на Крайнем Севере. “Нам необходимо постоянно тренироваться вместе с нашими союзниками, чтобы поддерживать способность наших сил быстро и решительно реагировать. Военный потенциал и практическое сотрудничество партнеров по JEF укрепят безопасность региона Балтийского моря“, - сказал Михал.
В 2023 году премьер-министры стран JEF встречались в Швеции, в 2022 году в Латвии.