КАРТА | Проведение на следующей неделе в Таллинне саммита JEF вызовет существенные ограничения в движении

Как сказал Андрис Вилтсин, представитель PPA, в Таллинне в начале следующей недели полиция в усиленном составе будет обеспечивать безопасность гостей и жителей города. „Ограничения движения коснутся в основном Тартуского шоссе в центре города, площади Вабадузе и бульвара Рявала, а также Старого города на Тоомпеа“, - сказал он.

„В понедельник вечером и во вторник, пока зарубежные гости будут направляться на встречи, сотрудники полиции могут временно останавливать движение транспорта. Мы постараемся сделать это на максимально короткое время, но все же просим водителей учитывать, что поездка может занять больше времени, чем обычно“, - добавил Вилтсин.

Следует также учитывать, что на Тоомпеа будет действовать запрет на парковку. С 15 часов 16 декабря и до 15 часов 17 декабря не разрешено парковаться на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, на площади Кирику и Лоссиплатс.

„Доступ пешеходов на Тоомпеа также ограничен, местные жители и люди, работающие там, смогут пройти, но для туристов и экскурсантов на время проведения встречи район останется закрытым. Местные жители смогут проехать на автомобиле, но мы просим их соблюдать запрет на парковку, а тех, кто привык оставлять свои машины на перечисленных улицах, просим на это время найти другое место для парковки“, - сказал Вилтсин. В эти дни в Таллинне и его окрестностях будет также действовать запрет на полеты EER730 как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. Это означает, что полеты беспилотников, а также визуальные и/или учебные полеты запрещены.