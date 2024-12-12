Сберегательные вклады в ноябре стали быстро расти, объем удвоился

Сберегательный вклад предназначен для получения дохода от денег, которые могут понадобиться для покрытия каких-то расходов в ближайшем будущем, и в этом случае вкладчик может снова начать пользоваться своими деньгами через один-три дня, не теряя при этом заработанные проценты. Среди коммерческих банков лучшую по состоянию на конец ноября процентную ставку по сберегательным вкладам предлагает Bigbank – 3%, за ним следуют Swedbank, LHV, Luminor и Coop Bank, предлагающие 2%, потом SEB с 1,8% и Citadele с 1,5%. На сберегательные вклады распространяется страховая защита Гарантийного фонда на сумму до 100 000 евро.

По мнению руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, одной из причин быстрого роста популярности сберегательных вкладов стали стремительно падающие процентные ставки. „Доходность по ряду других инструментов в последнее время резко упала, коме того, срочные вклады или облигации не всегда столь же ликвидны, как сберегательный вклад“, — пояснила Пехтер, по словам которой на сберегательном вкладе разумнее всего держать именно свой „фонд душевного спокойствия“.

Быстрое снижение Euribor, безусловно, в какой-то момент обязательно приведёт к снижению процентных ставок по сберегательным вкладам, но пока три процента — это довольно неплохое дополнение к накоплениям, которые просто лежат, по сути, без риска, и которыми при необходимости можно практически сразу воспользоваться. „Надеюсь, что за ноябрьскими показателями роста также стоит растущая финансовая грамотность клиентов, потому что, согласно статистике Банка Эстонии, на банковских счетах наших людей лежат в общей сложности миллиарды евро, не приносящие дохода“, – сказала Пехтер, напомнив, что каждый может заставить свои сбережения работать.

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