На 56% больше сделок с подержанными авто — рынок Эстонии переживает бум

„Рынок подержанных автомобилей в настоящее время исключительно активен, потому что многие люди хотят сменить автомобиль до того, как вступит в силу новый налог. В ноябре было совершено 20 483 сделки купли-продажи подержанных автомобилей, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. В октябре было совершено 16 890 сделок, то есть количество сделок увеличилось за месяц на 3 593 сделки“, – пояснил руководитель платформы по продажам автомобилейAutoportaal.ee Андо Раху.

Возглавляют список наиболее продаваемых марок автомобилей Volkswagen, BMW и Toyota

Согласно статистике Департамента транспорта Эстонии, в ноябре больше всего было заключено сделок по продаже подержанных автомобилей следующих марок: Volkswagen (2467), BMW (2275) и Toyota (1753). Те же марки автомобилей наиболее популярны в разрезе всего года. „В случае с Volkswagen и BMW самыми популярными были автомобили двухтысячных годов – 2005 и 2007 года, соответственно. Таким образом, потребители проявляют больший интерес скорее к более дешёвым автомобилям, которые предлагаются на рынке по более низкой цене. Однако же, в случае с Toyota и Škoda чаще приобретаются более новые модели – начиная с 2019 года выпуска“, – пояснил Раху.

В ноябре было совершено 20 483 сделки купли-продажи подержанных автомобилей.

По словам Раху, если вы покупаете машину в этом году, то существует опасность переплатить.“Сегодня на рынке наблюдается скорее небольшая нехватка автомобилей, что приводит к тому, что продавцы не делают особых скидок. В целом ситуация на рынке такая, что первый квартал будет довольно спокойным, и, следовательно, автодилеры скорее всего будут проводить кампании“, – сказал он.