Компания Tallink вновь повышает цены. Билеты подорожают на несколько евро

В издание Delfi Ärileht обратился читатель, обеспокоенный тем, что компания Tallink все чаще повышает цены на билеты. Более двух лет назад к стоимости билетов добавили топливный сбор, сейчас он составляет 4,90 евро. Tallinnk обосновал повышение стоимости билетов тем, что топливо стоит уже более двух евро за литр.

Если сначала топливный сбор составлял два евро с человека, то к настоящему времени он увеличился почти в два раза, а с нового года топливный сбор увеличится на 5,3 евро. Топливный сбор взимается также с детей старше 6 лет.

Ныгене: критика должна опираться на факты

Таким образом, если семья из четырех человек отправится на автомобиле из Таллинна в Хельсинки, то только топливный сбор обойдется в 21,2 евро, а если добавить к нему еще сбор за автомобиль в размере 3,5 евро, то в итоге поездка в одном направлении обойдется в 24,7 евро. При этом другие судоходные компании (Viking Line, Eckerö Line) не взимают такой высокий топливный сбор. У компании Viking Line топливный сбор составляет 1 евро за поездку в одну сторону, а у Eckerö Line - 2 евро.

Отвечая на вопрос, почему у Tallinnk такой высокий топливный сбор, глава компании Пааво Ныгене сказал Delfi Ärileht, что несогласен с критикой. „Когда говорят о том, что компания Tallink стала слишком дорогой, то забывают, что некоторые перевозчики имели льготные условия по сравнению с другими. Это не равное отношение, и Tallink необходимо избавиться от этих договоров. Что, конечно, некоторым не нравится“, - сказал Ныгене, подчеркнув, что не возражает против критики, но она должна опираться на факты. За пять лет стоимость маршрута Таллинн-Хельсинки выросла на 5%, в то время как инфляция составила 40,8%, а стоимость топлива для Tallink увеличилась на 60%. Если учесть все эти обстоятельства, цены повысились не так уж значительно.

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