В Сирии назначен глава временного правительства

О том, что Мухаммед аль-Башир будет формировать временное правительство Сирии, 9 декабря сообщил телеканал „Аль-Джазира“. После этого премьер-министр свергнутого президента Сирии Башара Асада, Мухаммад Гази аль-Джалали, заявил, что согласен передать власть Сирийскому правительству спасения, базирующемуся в Идлибе.

Кто такой Мухаммед аль-Башир ?

Мухаммед аль-Башир с января 2024 года возглавлял Сирийское правительство спасения, которое в Идлибе сформировала исламистская коалиция „Хайят Тахрир аш-Шам“. Его называют близким соратником лидера группировки Абу Мухаммеда аль-Джулани.

Агентства Reuters сообщает, что нового временного премьер-министра плохо знают в Сирии, он практически неизвестен за пределами провинции Идлиб.

Вооруженные группировки, оппозиционные правительству Башара Асада, активизировались в Сирии 27 ноября. За несколько дней они заняли несколько крупных городов. В Сирии 8 декабря пал режим Башара Асада, находившегося у власти 24 года. Асад ушел с поста президента и бежал после того, как сирийские вооруженные группировки в ходе стремительного наступления заняли Дамаск и другие крупные города страны. Асад вместе с семьей уехал в Россию, президент РФ Владимир Путин предоставил им убежище.

После падения режима Башара Асада в Сирии многие страны Европы приостанавливают рассмотрение документов на предоставление убежища сирийским беженцам. Первой рассмотрение таких заявок от сирийцев приостановила Германия.

С точки зрения Департамента полиции и погранохраны в Эстонии процедура выдачи статуса международной защиты гражданам Сирии в ближайшее время не изменится. Как и раньше, человек, который запрашивает такой статус, проходит всестороннюю проверку: ни один человек не может получить статус международной защиты просто по факту сложной политической ситуации в его родной стране. Каждый случай рассматривается индивидуально, и необходимость в получении этого статуса оценивается экспертами.

Латвия же приостановила выдачу статуса беженца гражданам Сирии.

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