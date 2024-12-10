Страны Европы прекращают предоставлять убежище сирийцам. А как в Эстонии?(6)
После падения режима Башара Асада в Сирии многие страны Европы приостанавливают рассмотрение документов на предоставление убежища сирийским беженцам. Первой рассмотрение таких заявок от сирийцев приостановила Германия. Изменятся ли правила предоставления международной защиты для граждан Сирии в ближайшее время в Эстонии? Узнал RusDelfi.
„Поскольку решение о том, как оценивать политическую и военную ситуацию в Сирии, принимает не РРА, а правительство — на основании европейских рапортов, — то говорить о каких-то дальнейших шагах и действиях по аннулированию статуса международной защиты пока рано“, — комментирует ситуацию координатор услуги международной защиты Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма.
С точки зрения Департамента полиции и погранохраны процедура выдачи статуса международной защиты гражданам Сирии в ближайшее время не изменится. Как и раньше, человек, который запрашивает такой статус, проходит всестороннюю проверку: ни один человек не может получить статус международной защиты просто по факту сложной политической ситуации в его родной стране. Каждый случай рассматривается индивидуально, и необходимость в получении этого статуса оценивается экспертами.
Латвия приостановила выдачу статуса беженца гражданам Сирии
„Учитывая сложившуюся ситуацию в Сирийской Арабской Республике, принято решение о временной приостановке процедуры предоставления статуса международной защиты, — сообщила Delfi.lv представитель управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке. — Данное решение распространяется как на заявления, поступившие впервые, так и на случаи, когда лица будут повторно обращаться в Администрацию за получением вида на жительство“.