Страны Европы прекращают предоставлять убежище сирийцам. А как в Эстонии?

„Поскольку решение о том, как оценивать политическую и военную ситуацию в Сирии, принимает не РРА, а правительство — на основании европейских рапортов, — то говорить о каких-то дальнейших шагах и действиях по аннулированию статуса международной защиты пока рано“, — комментирует ситуацию координатор услуги международной защиты Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма.

С точки зрения Департамента полиции и погранохраны процедура выдачи статуса международной защиты гражданам Сирии в ближайшее время не изменится. Как и раньше, человек, который запрашивает такой статус, проходит всестороннюю проверку: ни один человек не может получить статус международной защиты просто по факту сложной политической ситуации в его родной стране. Каждый случай рассматривается индивидуально, и необходимость в получении этого статуса оценивается экспертами.

По состоянию на 9 декабря 2024 года действующий статус международной защиты в Эстонии есть у 72 граждан Сирии. Граждане Сирии проживают в Эстонии и на других основаниях, таковых 46 человек, большинство из них являются обладателями долгосрочного ВНЖ. Большая часть граждан получила статус международной защиты по программе расселения беженцев в 2016–2018 годах. Если в 2015 году было 6 человек, то в 2016 — уже 70. Пик выдачи статуса международной защиты для граждан Сирии пришелся на 2017 год — тогда в Эстонии беженство получили 89 человек. Выдача статуса международной защиты гражданам пошла на спад начиная с 2019 года (7 человек). В последующие годы международную защиту получили по несколько человек. За одиннадцать месяцев 2024 года статус международной защиты был выдан троим гражданам Сирии.

Латвия приостановила выдачу статуса беженца гражданам Сирии

„Учитывая сложившуюся ситуацию в Сирийской Арабской Республике, принято решение о временной приостановке процедуры предоставления статуса международной защиты, — сообщила Delfi.lv представитель управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке. — Данное решение распространяется как на заявления, поступившие впервые, так и на случаи, когда лица будут повторно обращаться в Администрацию за получением вида на жительство“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить