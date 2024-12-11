Reuters: Макрон и Зеленский убеждали Трампа, что Путин „уже не тот“
Агентство Reuters раскрыло детали встречи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа, которая прошла в Париже 7 декабря. В материале о встрече, опубликованном 11 декабря, агентство сослалось на слова пяти источников, знакомых с ходом переговоров, пишет Meduza.
По их словам, встречу организовал президент Франции. Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. По выражению Reuters, встреча дала „первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта“.
Источники рассказали, что Макрон и Зеленский в ходе встречи были „на одной волне“, но старались „не загнать Трампа в угол“, а избранный президент США вел себя „дружелюбно, уважительно и открыто“ и много слушал.
Макрон и Зеленский говорили Трампу, что „Путин в 2024 году уже не тот, что в 2017 году“, когда избранный президент США общался с российским лидером во время своего первого президентского срока, рассказал один из чиновников. По его словам, лидеры Франции и Украины также использовали неудачи России в Сирии как аргумент в пользу более жесткой позиции по отношению к Москве в ходе будущих переговоров.По их словам, встречу организовал президент Франции. Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. По выражению Reuters, встреча дала „первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта“.
Дональд Трамп после переговоров в Париже призвал начать переговоры о прекращении российско-украинской войны. В Кремле ответили, что Россия „открыта для переговоров“, но для этого Владимир Зеленский должен отменить действующий в Украине запрет на любые контакты с российским руководством.