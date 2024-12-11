Reuters: Макрон и Зеленский убеждали Трампа, что Путин „уже не тот“

По их словам, встречу организовал президент Франции. Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. По выражению Reuters, встреча дала „первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта“.

Макрон и Зеленский говорили Трампу, что „Путин в 2024 году уже не тот, что в 2017 году“, когда избранный президент США общался с российским лидером во время своего первого президентского срока, рассказал один из чиновников. По его словам, лидеры Франции и Украины также использовали неудачи России в Сирии как аргумент в пользу более жесткой позиции по отношению к Москве в ходе будущих переговоров.По их словам, встречу организовал президент Франции. Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. По выражению Reuters, встреча дала „первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта“.