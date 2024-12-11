ФОТО и ВИДЕО | Сегодня рано утром пожар полностью уничтожил жилой дом: многодетная семья лишилась всего(2)
Сегодня рано утром в Вильяндимаа полностью сгорел жилой дом. Большой семье чудом удалось выбраться.
В среду, 11 декабря, в 6:04 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Яэнги в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа загорелся жилой дом.
Пожар обнаружил хозяин, который проснулся и увидел горящий свес крыши. Благодаря этому находившейся в доме семье удалось благополучно выбраться на улицу.
Первые спасатели прибыли на место происшествия через 13 минут. К этому моменту здание уже было полностью охвачено пламенем.
По словам побывавшего на месте фотографа, дом в результате пожара был уничтожен. Также огонь уничтожил один легковой автомобиль.
Причина пожара выясняется.
В социальных сетях на странице волости опубликован призыв помочь многодетной семье, которая потеряла в огне все свое имущество.
Рекомендации по противопожарной безопасности
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.
Если вы заметили пожар:
Сообщите по телефону экстренной службы.
Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.
Покиньте зону опасности и предупредите других.