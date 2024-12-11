ЧП и криминал
11.12.2024, 12:10

ФОТО и ВИДЕО | Сегодня рано утром пожар полностью уничтожил жилой дом: многодетная семья лишилась всего

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Сегодня рано утром в Вильяндимаа полностью сгорел жилой дом. Большой семье чудом удалось выбраться.

В среду, 11 декабря, в 6:04 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Яэнги в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа загорелся жилой дом.

Пожар обнаружил хозяин, который проснулся и увидел горящий свес крыши. Благодаря этому находившейся в доме семье удалось благополучно выбраться на улицу.

Первые спасатели прибыли на место происшествия через 13 минут. К этому моменту здание уже было полностью охвачено пламенем.

По словам побывавшего на месте фотографа, дом в результате пожара был уничтожен. Также огонь уничтожил один легковой автомобиль.

Причина пожара выясняется.

В социальных сетях на странице волости опубликован призыв помочь многодетной семье, которая потеряла в огне все свое имущество.

Рекомендации по противопожарной безопасности

Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Основные правила осторожного обращения с огнем:

  • Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.

  • Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.

  • Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.

  • Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.

  • Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.

  • Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.

  • Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.

Если вы заметили пожар:

  • Сообщите по телефону экстренной службы.

  • Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.

  • Покиньте зону опасности и предупредите других.

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RusDelfi
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