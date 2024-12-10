Ericsson отказался от крупнейших инвестиций в Эстонию. Министр экономики: мы не виноваты

Исполнительный директор компании Ericsson Eesti AS Сирли Мянниксаар подтвердила изданию Ärileht, что Ericsson уведомил в понедельник своих сотрудников и партнеров, что предприятие решило сосредоточиться на модернизации существующих в Таллинна рабочих мест (три производственных подразделения и один офис в Юлемисте), а не на строительстве в квартале Ülemiste City нового завода.