10.12.2024, 18:47
Ericsson отказался от крупнейших инвестиций в Эстонию. Министр экономики: мы не виноваты(10)
Концерн отменил строительство нового завода
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник компания Ericsson сообщила своим работникам, что решила отказаться от строительства в Эстонии нового завода.
Исполнительный директор компании Ericsson Eesti AS Сирли Мянниксаар подтвердила изданию Ärileht, что Ericsson уведомил в понедельник своих сотрудников и партнеров, что предприятие решило сосредоточиться на модернизации существующих в Таллинна рабочих мест (три производственных подразделения и один офис в Юлемисте), а не на строительстве в квартале Ülemiste City нового завода.
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