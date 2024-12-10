Экономика
10.12.2024, 18:47

Ericsson отказался от крупнейших инвестиций в Эстонию. Министр экономики: мы не виноваты

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Концерн отменил строительство нового завода
В начале года в Ülemiste City был снесен старый ледовый холл Jeti. На этом месте собирались построить новый завод Ericsson.
В начале года в Ülemiste City был снесен старый ледовый холл Jeti. На этом месте собирались построить новый завод Ericsson.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В понедельник компания Ericsson сообщила своим работникам, что решила отказаться от строительства в Эстонии нового завода.

Исполнительный директор компании Ericsson Eesti AS Сирли Мянниксаар подтвердила изданию Ärileht, что Ericsson уведомил в понедельник своих сотрудников и партнеров, что предприятие решило сосредоточиться на модернизации существующих в Таллинна рабочих мест (три производственных подразделения и один офис в Юлемисте), а не на строительстве в квартале Ülemiste City нового завода.

Это означает, что Эстония останется без инвестиций в размере 155 миллионов евро, что было бы для нашей страны одной из крупнейших промышленных инвестиций

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