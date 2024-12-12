12.12.2024, 09:44
Генпрокурор Эстонии покинет свой пост: „с политиками нет единого видения в принципиальных для меня вопросах“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас объяснил свое решение покинуть пост по истечению срока должностных полномочий отсутствием с политиками единого видения в принципиальных для него вопросах.
Андрес Пармас сообщил о своем решении во вторник. Он рассказал, что в понедельник у него состоялся разговор с министром юстиции и цифрового развития о будущем прокуратуры и своем продолжении работы на посту генпрокурора. По словам Пармаса, у него есть в отношении прокуратуры два ключевых принципа.
Уже подписаны?