Новости Эстонии
12.12.2024, 09:44

Генпрокурор Эстонии покинет свой пост: „с политиками нет единого видения в принципиальных для меня вопросах“

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Андрес Пармас
Андрес Пармас
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас объяснил свое решение покинуть пост по истечению срока должностных полномочий отсутствием с политиками единого видения в принципиальных для него вопросах.

Андрес Пармас сообщил о своем решении во вторник. Он рассказал, что в понедельник у него состоялся разговор с министром юстиции и цифрового развития о будущем прокуратуры и своем продолжении работы на посту генпрокурора. По словам Пармаса, у него есть в отношении прокуратуры два ключевых принципа.

Первым Пармас отметил то, что, по его мнению, прокуратура играет важную роль в обеспечении внутренней безопасности.

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