Генпрокурор Эстонии покинет свой пост: „с политиками нет единого видения в принципиальных для меня вопросах“

Андрес Пармас сообщил о своем решении во вторник. Он рассказал, что в понедельник у него состоялся разговор с министром юстиции и цифрового развития о будущем прокуратуры и своем продолжении работы на посту генпрокурора. По словам Пармаса, у него есть в отношении прокуратуры два ключевых принципа.