Готовы ли вы к новому автоналогу? Что важно знать каждому автовладельцу до конца года

При принятии Закона о налоге на механическое транспортное средство в Эстонии был введён ежегодный налог на транспортное средство, который будет собирать Налогово-таможенный департамент и плата за регистрацию, которую будет собирать Департамент транспорта.

Владельцы или ответственные пользователи облагаемых налогом транспортных средств должны ежегодно уплачивать ежегодный налог за транспортные средства, зарегистрированные в дорожно-транспортном регистре. На транспортные средства каких категорий будет применяться налог, читайте на сайте Налогово-таможенного департамента . Базовые данные, необходимые для расчёта ежегодного налога на транспортные средства, в частности общие данные владельца и ответственного пользователя механического транспортного средства, Налогово-таможенный департамент получает в дорожно-транспортном регистре.

Плата за регистрацию уплачивается до первичной регистрации легковых автомобилей и фургонов в дорожно-транспортном регистре. Это означает, что уплата платы за регистрацию является условием записи о регистрации транспортного средства. Плату за регистрацию необходимо уплатить также при первой смене владельца транспортного средства, уже зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре Эстонии, если за это транспортное средство ранее не уплачивалась плата за регистрацию.

Что необходимо сделать владельцам транспортных средств до конца 2024 года?