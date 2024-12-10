В Венгрии стартует ЧМ по плаванию: Ефимова и Цирк будут состязаться с нейтральными спортсменами
С 10 по 15 декабря 2024 года в столице Венгрии, Будапеште, пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором примут участие и эстонские спортсмены.
В октябре и ноябре 2024 года в Азии прошли три этапа Кубка мира на короткой воде. В них участвовали многие спортсмены, которые выступят и на чемпионате мира в Будапеште. Несмотря на отсутствие ряда звезд Олимпийских игр 2024 года, включая четырехкратного олимпийского чемпиона Леона Маршана из Франции, который не приехал на турнир из-за усталости после напряженного сезона, список участников в Будапеште все равно включает немало призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и обладателей мировых рекордов.
В столице Венгрии разыграют 45 комплектов наград (по 21 в женских и мужских дисциплинах и три — в смешанных).
Звездные участники
Среди звезд турнира — Хуберт Кош, олимпийский чемпион 2024 года и чемпион мира 2023 года на 200 м спине, который тренировался на этой арене перед переездом в США. Также участвуют: швейцарец Ноэ Понти, мировой рекордсмен на 50 м баттерфляем, двукратный бронзовый призер Игр 2024 Илья Харун из Канады, а также китайский пловец Цинь Хайян, трехкратный чемпион мира 2023 года и победитель Кубка мира.
Среди женщин примет участие канадская суперзвезда Саммер Макинтош, которая в 2024 году выиграла золото на 200 м и 400 м комплексом и 200 м баттерфляем, а также серебро на 400 м вольным стилем. В числе участниц будут и две рекордсменки мира на короткой воде: Кейт Дугласс (США), чемпионка Игр-2024 на 200 м брассом, и Реган Смит (США), трехкратная серебряная призерка тех же Игр. Дугласс установила мировой рекорд на 200 м брассом в Шанхае, а Смит побила рекорды на 100 м и 200 м на спине в ходе Кубка мира.
Российские спортсмены под нейтральным флагом
Несмотря на продолжающуюся военную агрессию российских войск против Украины, Международная федерация водных видов спорта смягчила критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям. Таким образом, она стала второй крупной международной спортивной организацией после Объединенного мира борьбы (UWW), которая радикально изменила свои правила и разрешила россиянам участвовать в своих турнирах.
Мужчины
Илья Шиманович, занявший 6-е место в общем зачете Кубка мира, стал вторым на 50 м и 100 м брассом на всех этапах Кубка мира, кроме Инчхона, где он победил Цинь Хайяна. Также в этом статусе выступят Илья Бородин, установивший лучший результат сезона на 400 м комплексом, Егор Корнев, занявший второе место на 100 м вольным стилем, Кирилл Пригода, чей результат в топ-3 на 50 м, 100 м и 200 м брассом, Мирон Лифинцев, один из фаворитов на 50 м и 100 м на спине. Андрей Минаков, серебряный призер чемпионата мира 2019 года и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года на 100 м баттерфляем, также примет участие после завоевания бронзы на этапе Кубка мира в Инчхоне.
Женщины
Среди женщин под нейтральным флагом выступят несколько атлеток. Евгения Чикунова, мировая рекордсменка на 200 м брассом в 50-метровом бассейне и серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, составит конкуренцию Кейт Дугласс. Также в статусе нейтрального атлета выйдет Юлия Ефимова, трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира на 50 м брассом. В этом статусе также будут выступать Алина Змушка, которая вошла в тройку призеров на Кубке мира в брассе, и Анастасия Шкурдай, занявшая призовое место на 200 м на спине в Кубке мира.
Эстонские спортсмены
Сборная Эстонии подходит к чемпионату мира с уверенностью, так как на крупных турнирах этого года были достигнуты исторические результаты. Крегор Цирк занял пятое место на чемпионате мира на 50-метровой дистанции в феврале, а Энели Ефимова стала первой эстонкой, которая выиграла чемпионат Европы в июне. Оба спортсмена также выступали в финалах на Олимпийских играх в Париже.
Ефимова
Все взгляды будут направлены на Ефимову, которая в конце декабря отметит 18-летие. Она является действующей чемпионкой Европы как на короткой, так и на длинной воде. Лучшая возможность для успеха — на дистанции 50 метров брассом. В начале декабря на чемпионате Северных стран Ефимова показала время 29,28, что является вторым результатом в мировом рейтинге сезона. Для попадания на пьедестал ей, вероятно, нужно будет улучшить свой личный рекорд (29,10).
Цирк
Для 25-летнего Цирка год 2024 стал точно самым успешным в карьере — финалы на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Финал на чемпионате мира на короткой воде уже не стал бы чем-то новым для него, ведь на двух последних мировых первенствах он финишировал пятым на дистанции 200 метров баттерфляем.
В этом году его наибольшие надежды снова связаны с этой дисциплиной, где после отказа нескольких звезд можно надеяться на медаль. Цирк в этом году доказал, что на крупных титульных соревнованиях его не волнует давление.
Трибунцов и Зайцев дошли до полуфинала на чемпионате мира
Ральф Трибунцов установил рекорд Эстонии на дистанции 100 метров на спине, преодолев ее за 50,38 секунды и заняв десятое место, что позволило ему пробиться в полуфинал. Он улучшил свой предыдущий национальный рекорд на 11 сотых секунды.
Хороший результат показал также Даниэль Зайцев, который в 50 метрах баттерфляем показал 14-й результат (22,37), что также позволило ему выйти в полуфинал.
В женских соревнованиях на 50 метров баттерфляем Марианджела Бойчук заняла 35-е место (27,09).
Кто еще?
Особое внимание следует уделить 28-летней Марии Романюк, которая на дистанции 200 м брассом имеет хорошие шансы побороться с молодой коллегой по сборной, Ефимовой. Тем не менее, ее попадание в финал будет считаться настоящим сюрпризом.
В состав сборной Эстонии входят и два дебютанта на взрослых чемпионатах — Ральф Роос и Марк Ильчишин. К команде присоединились также Алекс Ахтиайнен и Ларс Кульюс, который в августе стал частью университетской системы США.