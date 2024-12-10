В Венгрии стартует ЧМ по плаванию: Ефимова и Цирк будут состязаться с нейтральными спортсменами

Несмотря на продолжающуюся военную агрессию российских войск против Украины, Международная федерация водных видов спорта смягчила критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям. Таким образом, она стала второй крупной международной спортивной организацией после Объединенного мира борьбы (UWW), которая радикально изменила свои правила и разрешила россиянам участвовать в своих турнирах.

Среди женщин примет участие канадская суперзвезда Саммер Макинтош, которая в 2024 году выиграла золото на 200 м и 400 м комплексом и 200 м баттерфляем, а также серебро на 400 м вольным стилем. В числе участниц будут и две рекордсменки мира на короткой воде: Кейт Дугласс (США), чемпионка Игр-2024 на 200 м брассом, и Реган Смит (США), трехкратная серебряная призерка тех же Игр. Дугласс установила мировой рекорд на 200 м брассом в Шанхае, а Смит побила рекорды на 100 м и 200 м на спине в ходе Кубка мира.

Среди звезд турнира — Хуберт Кош, олимпийский чемпион 2024 года и чемпион мира 2023 года на 200 м спине, который тренировался на этой арене перед переездом в США. Также участвуют: швейцарец Ноэ Понти, мировой рекордсмен на 50 м баттерфляем, двукратный бронзовый призер Игр 2024 Илья Харун из Канады, а также китайский пловец Цинь Хайян, трехкратный чемпион мира 2023 года и победитель Кубка мира.

В октябре и ноябре 2024 года в Азии прошли три этапа Кубка мира на короткой воде. В них участвовали многие спортсмены, которые выступят и на чемпионате мира в Будапеште. Несмотря на отсутствие ряда звезд Олимпийских игр 2024 года, включая четырехкратного олимпийского чемпиона Леона Маршана из Франции, который не приехал на турнир из-за усталости после напряженного сезона, список участников в Будапеште все равно включает немало призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и обладателей мировых рекордов.

Мужчины

Илья Шиманович, занявший 6-е место в общем зачете Кубка мира, стал вторым на 50 м и 100 м брассом на всех этапах Кубка мира, кроме Инчхона, где он победил Цинь Хайяна. Также в этом статусе выступят Илья Бородин, установивший лучший результат сезона на 400 м комплексом, Егор Корнев, занявший второе место на 100 м вольным стилем, Кирилл Пригода, чей результат в топ-3 на 50 м, 100 м и 200 м брассом, Мирон Лифинцев, один из фаворитов на 50 м и 100 м на спине. Андрей Минаков, серебряный призер чемпионата мира 2019 года и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года на 100 м баттерфляем, также примет участие после завоевания бронзы на этапе Кубка мира в Инчхоне.

Женщины

Среди женщин под нейтральным флагом выступят несколько атлеток. Евгения Чикунова, мировая рекордсменка на 200 м брассом в 50-метровом бассейне и серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, составит конкуренцию Кейт Дугласс. Также в статусе нейтрального атлета выйдет Юлия Ефимова, трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира на 50 м брассом. В этом статусе также будут выступать Алина Змушка, которая вошла в тройку призеров на Кубке мира в брассе, и Анастасия Шкурдай, занявшая призовое место на 200 м на спине в Кубке мира.

Эстонские спортсмены

Сборная Эстонии подходит к чемпионату мира с уверенностью, так как на крупных турнирах этого года были достигнуты исторические результаты. Крегор Цирк занял пятое место на чемпионате мира на 50-метровой дистанции в феврале, а Энели Ефимова стала первой эстонкой, которая выиграла чемпионат Европы в июне. Оба спортсмена также выступали в финалах на Олимпийских играх в Париже.

Ефимова