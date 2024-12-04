На ЧМ по плаванию едут 28 спортсменов из России, Ефимова может встретиться с Ефимовой

Лучшие пловцы России, включая рекордсменку мира в 200 метрах брассом Евгению Чикунову, квалифицировались на чемпионат мира и смогли получить нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

Ранее уже было подтверждено, что на чемпионате мира по плаванию на короткой воде смогут участвовать конкурентка эстонской Энели Ефимовой - россиянка Юлия Ефимова и пловец Андрей Минаков. Теперь Международная федерация плавания подтвердила нейтральный статус ещё 25 пловцов, которые также смогут принять участие в турнире.

Все россияне, участвующие в чемпионате мира, заслужили своё место на турнире через национальные чемпионаты, которые проходили с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. При этом последний раз российские пловцы участвовали в чемпионатах мира или Европы три года назад.

Состав сборной России по плаванию на чемпионат мира в Будапеште:

Женщины: Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, София Дьякова, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.

Мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынов, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Мирон Лифинцев, Савелий Лунин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачев, Дмитрий Жаворонков, Дмитрий Ткачев, Егор Корнев.

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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2024 года - это 17-й чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Состоится с 10 по 15 декабря 2024 года в Будапеште (Венгрия) в бассейне Дунай-Арены. Всего будет разыграно 46 комплектов наград.

Пловцы проходили отбор в квалификационный период с 23 июля по 17 ноября 2024 года включительно. Для представителей из России и Беларуси квалификационный период был продлен до 26 ноября 2024 года. К чемпионату в нейтральном статусе допущены пловцы из России и Беларуси, выполнившие нормативные показатели.

В рамках чемпионата будет распределено почти 2 миллиона евро призовых. Кроме того, каждый новый мировой рекорд будет отмечен бонусом в размере около 24 000 евро.

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