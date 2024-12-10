Эстонская шахматистка завоевала вторую медаль чемпионата Европы подряд

На чемпионате Европы по быстрым шахматам и блицу в Скопье (Северная Македония), где 364 шахматиста (мужчины и женщины) участвовали в одном турнире, Май Нарва показала отличные результаты. Она, ранее завоевавшая бронзу в быстрых шахматах среди женщин, продолжила успешное выступление в блице, набрав 7,5 очков. С этим результатом она заняла третье место.

В числе её неудач было поражение от хорватского гроссмейстера Леона Ливака, который в итоге стал седьмым в общем зачете. Одну из своих побед Май одержала над сестрой, Трийн Нарва.

Лучшей среди женщин стала полька Александра Мальцевская, набравшая 8 очков, немного опередив свою соотечественницу Марию Секанска.

В общем зачёте победу одержал голландец Йорден ван Форест с 11 очками, второе место занял серб Алексей Сарана (11), а третье — грузин Бадур Джобава (10,5).

Из других членов эстонской сборной лучший результат показал Сандер Кукк, который набрал 8 очков и занял 75-е место. Триин Нарва и Мадис Нахкур с 7 очками расположились в начале второй сотни.

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