Лучшая шахматистка Эстонии завоевала бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам и блицу

В Скопье завершился чемпионат Европы по быстрым шахматам, объединивший 398 участников. Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров, где мужчины и женщины играли в одном зачете.

Среди мужчин золото завоевал словенец Владимир Федосеев, набравший 9,5 очков. Серебро и бронзу разделили украинец Антон Коробов и грузин Баадур Джобава, оба с результатом 9 очков.

В женском зачете чемпионкой Европы стала полька Мария Секанска (7,5 очков). Второе место заняла украинка Инна Гапоненко (7), а третье — эстонка Май Нарва (7). Нарва, десять лет назад ставшая чемпионкой Европы среди юниоров, показала достойный результат, выиграв пять партий, сыграв вничью в четырех и уступив только двоим сильным гроссмейстерам, Юрию Кузубову и Давиду Гаврилеску. Победа в последнем туре над сербкой Павлой Чири обеспечила ей бронзовую медаль. В общем зачете Май Нарва заняла 68-е место.

Остальные представители Эстонии — Трийн Нарва, Мадис Нахкур и Сандер Кукк — завершили турнир с результатом 6 очков, попав в середину второй сотни.

В понедельник пройдет турнир по блицу, а во вторник состоится чемпионат Европы по шахматам Фишера.

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