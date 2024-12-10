Застройщика для новой школы в Нарве пока не нашли. Скоро объявят конкурс на детальное планирование

Школа, которая объединит под одной крышей учащихся из Паюской школы, специализирующейся на работе с детьми с особыми потребностями, Шестой и Пяхклимяэской школ должна начать работать не позднее сентября 2029 года, она будет расчитана на 691 учебное место. Предполагаемое место для ее строительства - участки Таллиннского шоссе, 40 и Мыйза, 1.

Здание закрытой недавно Солдинаской школы, а также соседний бывший детсад Väikevend, который перестал работать еще в 2015 году, по плану снесут в начале следующего года. Застройщика для нового проекта горуправа надеется найти до конца этого декабря.

И если мэр Нарвы Яан Тоотс в недавнем интервью RusDelfi сказал, что горуправа активно занимается вопросом архитектурного планирования новой школы и готова передать этот вопрос на обсуждение депутатам, то главный архитектор города Пеэтер Тамбу более аккуратно ответил, что пока еще рано говорить о проекте новой школы в Солдино. „Сначала необходимо разработать и утвердить детальный план, а также провести архитектурный конкурс на лучшее решение и дизайн для школы“, - уточнил Тамбу.

По его словам, конкурс уже подготовлен и будет скоро объявлен. Он предусматривает не более одного года на подготовку детального плана, который должен быть утвержден не позднее 12 января 2026 года. „Это очень короткий срок по сравнению с обычным, но из-за сроков государственного финансирования мы должны уложиться в него“, - пояснил главный архитектор города. Напомним, что строительство нового школьного здания поддерживает государство в лице Министерства образования и науки.

В настоящее время, отметил Тамбу, готовится техническое задание для архитектурного конкурса и конкурсная документация, чтобы объявить конкурс до 12 января следующего года. Крайний срок подачи заявок на конкурс - 12 апреля, а результаты должны быть подведены в мае. Победивший проект будет включен в детальное планирование, и с авторами проекта будет заключен контракт на проектирование.

„Только после этого начнется подготовка эскизного проекта, - пояснил главный архитектор. - Строительство таких зданий - долгий, сложный и дорогостоящий процесс. Я также хотел бы отметить, что Строительный кодекс не обязывает представлять планы горсобранию“.

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