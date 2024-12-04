Новые переговоры, текущая работа: чем заняты после провала вотума недоверия Яан Тоотс и Алексей Евграфов

„Мы сейчас создаем свою новую команду, нужно составить перспективные планы, потом станет ясно, как именно мы будем действовать дальше“, - сказал Яан Тоотс RusDelfi. Главное, на его взгляд, что 30 ноября депутаты на сессии горсобрания приняли дополнительный бюджет, а для его формирования горуправа провела большую работу.

„Мы дальше занимаемся текущей работой, 12 декабря на сессии горсобрания будет утверждаться эскиз новой школы, мы, например, над ним вот сейчас работали. Дел именно текущих много, я не занимаюсь политикой, я занимаюсь городом. Есть выбор: заниматься пиаром и улыбаться людям или заниматься городом“, - сказал Тоотс.

На вопрос, как он считает, почему депутаты пошли за ним, а не за Катри Райк, Тоот ответил, что они увидели в нем достойного мэра. „За то, чтобы не поддержать вотум, проголосовали очень разные депутаты из нескольких фракций, они мне сказали, что хотят, чтобы я остался. Я им благодарен за доверие. Я им сказал спасибо, продолжу работать. Я считаю, что за этот год сделал много, я доволен своей работой“, - констатировал мэр Нарвы.

„Главная задача у нашей фракции была в том, чтобы оставить мэра на посту, а также Наталию Умарову в ее должности заместителя председателя горсобрания и сохранить штат горуправы, мы ее решили, - рассказал Алексей Евграфов. - А дальше ведем переговоры с депутатами, чтобы в ближайшее время создать новую коалицию с участием фракции Центристской партии“.

Алексей Евграфов отказался комментировать ход переговоров, он сказал, что расскажет о результатах, когда станет все понятно. Политик рассчитывает, что это произойдет уже в течение пары недель.

„Испортились ли личные отношения с депутатами за время истории с вотумом недоверия и изменением коалиции?“ - на этот вопрос Евграфов ответил, что не собирается опускаться до личных обид. „Я же думаю о Нарве, о жителях, а не о личных обидах, я бы мог вспомнить ситуацию 2020 года, когда меня снимали с поста мэра, или когда полтора года назад фракция Kesk не поддержала нас в вопросе смены власти, а ушла в коалицию с фракцией Катри Райк, но не делаю этого“, - сказал депутат.

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