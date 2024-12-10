Сдача тары становится вкладом в защиту Эстонии

„За последние три года мы видели значительное число достойных инициатив по оказанию помощи украинцам, но со своей стороны хотели создать дополнительную возможность для поддержания обороноспособности Эстонии. До сих пор такая возможность существовала для клиентов Coop Pank, присоединившихся к программе Kaardivägi. Теперь же сделать это можно при помощи автомата по приему тары, – сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. – С декабря при возврате тары в магазинах Coop можно будет выбрать, использовать полученный чек для оплаты товаров, помочь детям приобщиться к культуре или сделать пожертвование, которое поможет повысить обороноспособность Эстонии“.

„При помощи пожертвований будет приобретаться специальное снаряжение для вооруженных сил. Сейчас особенно актуальны беспилотные летательные аппараты, или дроны, – прокомментировал глава отдела патриотического воспитания Министерства обороны Мартин Рейснер. – Российская агрессия, направленная против Украины, продемонстрировала, что дроны играют важнейшую роль как разведывательных, так и в наступательных операциях, поэтому важно снабдить дронами эстонские резервные войска и провести обучение их применению“.

При помощи автоматов по приему тары в магазинах Coop и в дальнейшем можно будет оказывать поддержку благотворительному фонду Aitan Lapsi, который предлагает детям культурные впечатления – показывать спектакли в детских садах и больницах и дарить детям запоминающиеся переживания, связанные с музыкой, литературой, искусством, спортом и прочими видами активности