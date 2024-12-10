Сдача тары становится вкладом в защиту Эстонии
Теперь автоматы по приему тары магазинов Coop позволяют сделать пожертвование и в пользу Фонда резервистов и тем самым, не предпринимая лишних усилий, способствовать повышению обороноспособности Эстонии. По-прежнему посредством кнопки благотворительности также можно подарить детям культурные впечатления, направив пожертвование в благотворительный фонд Aitan Lapsi.
„За последние три года мы видели значительное число достойных инициатив по оказанию помощи украинцам, но со своей стороны хотели создать дополнительную возможность для поддержания обороноспособности Эстонии. До сих пор такая возможность существовала для клиентов Coop Pank, присоединившихся к программе Kaardivägi. Теперь же сделать это можно при помощи автомата по приему тары, – сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. – С декабря при возврате тары в магазинах Coop можно будет выбрать, использовать полученный чек для оплаты товаров, помочь детям приобщиться к культуре или сделать пожертвование, которое поможет повысить обороноспособность Эстонии“.
„При помощи пожертвований будет приобретаться специальное снаряжение для вооруженных сил. Сейчас особенно актуальны беспилотные летательные аппараты, или дроны, – прокомментировал глава отдела патриотического воспитания Министерства обороны Мартин Рейснер. – Российская агрессия, направленная против Украины, продемонстрировала, что дроны играют важнейшую роль как разведывательных, так и в наступательных операциях, поэтому важно снабдить дронами эстонские резервные войска и провести обучение их применению“.
При помощи автоматов по приему тары в магазинах Coop и в дальнейшем можно будет оказывать поддержку благотворительному фонду Aitan Lapsi, который предлагает детям культурные впечатления – показывать спектакли в детских садах и больницах и дарить детям запоминающиеся переживания, связанные с музыкой, литературой, искусством, спортом и прочими видами активности
„Благодаря щедрым пожертвованиям, а также долгосрочному сотрудничества фонда с розничными предприятиями и Tomra, пережить замечательные моменты получили возможность дети по всей Эстонии. В Coop возможность делать пожертвования существует уже 12 лет, что помогло получить незабываемые впечатления более чем 265 000 детям. Это не просто развлечение, а шанс открыть для себя что-то новое, почувствовать себя особенным и ценным, а также прикоснуться к богатому культурному наследию, что поддерживает развитие и мечты каждого ребенка“, - сказала руководитель фонда Aitan Lapsi Эве Мянник.
Визуальные материалы для благотворительности посредством автоматов по приему тары магазинов Coop помогло создать и установить рекламное агентство Arle Reklaam. Технологическое решение для передачи пожертвований разработала компания Tomra.
Смотрите ЗДЕСЬ, в каких автоматах по приему тары можно сделать пожертвование в пользу Фонда резервистов.
Вооруженные силы Эстонии построены на принципе резервной армии, то есть костяк сил государственной обороны составляют прошедшие военную подготовку резервные подразделения. Всего в резервные войска входят более 90 000 жителей страны.