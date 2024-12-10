ГРАФИК | В третьем квартале экспорт услуг вырос на 8%

Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что на рост внешней торговли услугами больше всего повлияли туристические услуги и другие коммерческие услуги. „Экспорт услуг в государства-члены Европейского союза в третьем квартале увеличился на 8%, а импорт из этих стран — на 4%. Экспорт услуг в страны, не входящие в Европейский союз, также увеличился на 8%, однако импорт из них сократился на 4%. На последнее прежде всего повлияло сокращение закупки услуг из Соединенных Штатов Америки“, — отметила Леппметс.

Из услуг в третьем квартале больше всего, а именно на 860 миллионов евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовали продажи нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (750 миллионов евро), а также транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (688 миллионов евро). По сравнению с третьим кварталом прошлого года больше всего вырос экспорт туристических услуг (на 61 миллион евро), других коммерческих услуг (на 60 миллионов евро), а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 60 миллионов евро). Более всего, а именно на 34 миллиона евро, сократились продажи строительных услуг.