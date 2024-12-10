ГРАФИК | В третьем квартале экспорт услуг вырос на 8%
В третьем квартале экспорт услуг увеличился по сравнению с тем же периодом 2023 года на 8%, импорт — на 2%.
В третьем квартале больше всего экспортировались и импортировались другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению.
Основными партнерами Эстонии по внешней торговле услугами в третьем квартале были Финляндия и Германия.
По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в третьем квартале 2024 года экспорт услуг вырос на 8%, импорт услуг — на 2%. Услуг было экспортировано в текущих ценах на 3,2 миллиарда евро и импортировано на 2,4 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 751 миллион евро, что на 180 миллионов евро больше, чем годом ранее.
Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что на рост внешней торговли услугами больше всего повлияли туристические услуги и другие коммерческие услуги. „Экспорт услуг в государства-члены Европейского союза в третьем квартале увеличился на 8%, а импорт из этих стран — на 4%. Экспорт услуг в страны, не входящие в Европейский союз, также увеличился на 8%, однако импорт из них сократился на 4%. На последнее прежде всего повлияло сокращение закупки услуг из Соединенных Штатов Америки“, — отметила Леппметс.
Из услуг в третьем квартале больше всего, а именно на 860 миллионов евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовали продажи нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (750 миллионов евро), а также транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (688 миллионов евро). По сравнению с третьим кварталом прошлого года больше всего вырос экспорт туристических услуг (на 61 миллион евро), других коммерческих услуг (на 60 миллионов евро), а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 60 миллионов евро). Более всего, а именно на 34 миллиона евро, сократились продажи строительных услуг.
Больше всего услуг было экспортировано в Финляндию (16% от общего объема экспорта), Германию (9%), Соединенные Штаты Америки (7%) и Швецию (7%). В Финляндию больше всего продавали туристические услуги, в Германию и Швецию — транспортные услуги, в Соединенные Штаты Америки — телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. По сравнению с третьим кварталом прошлого года больше всего вырос экспорт услуг в Германию (на 50 миллионов евро, т. е. на 22%) и Великобританию (на 29 миллионов евро, т. е. на 17%). В Германию больше, чем в прошлом году, продавали транспортные услуги, в Великобританию — телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. Больше всего (на 8 миллионов евро, т. е. на 11%) сократился экспорт услуг в Ирландию, откуда закупалось меньше других коммерческих услуг.
В третьем квартале больше всего, а именно на 688 миллионов евро, импортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению, а также транспортные услуги, в т.ч дорожные и морские грузовые перевозки (на 638 миллионов евро). По сравнению с тем же кварталом прошлого года больше всего увеличились закупки у нерезидентов туристических услуг (на 33 миллиона евро), других коммерческих услуг (на 21 миллион евро) и транспортных услуг (на 10 миллионов евро). Больше всего, а именно на 14 миллионов евро, сократился импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
Основными партнерами по импорту услуг в третьем квартале были Германия (8% от общего объема импорта), Финляндия (8%), Литва (7%) и Латвия (7%). Из этих стран больше всего закупали транспортные услуги. Больше всего увеличился импорт услуг из Польши (на 15 миллионов евро, т. е. на 17%), Германии (на 13 миллионов евро, т. е. на 7%) и Болгарии (на 13 миллионов евро, т. е. на 93%). Из Польши больше, чем в прошлом году, закупали телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, из Германии — другие коммерческие услуги и из Болгарии — транспортные услуги. Более всего сократился импорт услуг из Литвы (на 18 миллионов евро, т. е. на 10%) и Соединенных Штатов Америки (на 18 миллионов евро, т. е. на 15%), откуда закупалось меньше телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.