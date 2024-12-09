Enefit открыла пункт обслуживания клиентов в Таллинне

Первый пункт обслуживания клиентов компания Enefit открыла в Тарту в августе нынешнего года. „Исходя из положительных отзывов клиентов из Тартумаа, мы решили открыть пункт обслуживания и в Таллинне“, – сказала руководитель эстонского рынка Enefit Санта Тохвер посредством пресс-релиза. „Для нас очень важно предлагать своим клиентам обслуживание в наиболее подходящей для них форме. Сегодня есть возможность заключать договоры в самообслуживании и решать все вопросы по телефону. Однако есть клиенты, которые хотят обсудить свои энергетические потребности лично“, — пояснила она.

В начале нового года в таллиннском пункте обслуживания клиентов откроется демонстрационный зал, где можно будет ознакомиться со всеми продуктами и услугами, которые предлагает Enefit. Например, клиенты смогут поближе рассмотреть различные зарядные устройства для электромобилей и буквально потрогать руками домашнее аккумуляторное устройство.

Пункт обслуживания Enefit будет ждать клиентов по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Он находится в таллиннском бизнес-квартале Avala по адресу Вескипости 2 (рядом со строительным магазином Depo). Доехать можно на городских автобусах No 3, 16, 28, 39, 73, остановка Varre. Автомобиль можно оставить на гостевой парковке.

В пункт обслуживания можно обращаться по любым вопросам, связанным с энергетикой. Есть возможность обсудить необходимые вам услуги, а также заключить договоры. Оплата счетов на месте невозможна.

Enefit предлагает следующие энергетические услуги:

электрические и газовые пакеты

домашние зарядные устройства для электромобилей и решения для общественной сети зарядных станций

устройства для самостоятельного производства (солнечные панели) и хранения энергии

оператор-нейтральная сверхскоростная сеть интернета и телевидения

страхование домашних электроприборов

электрические работы

уличное освещение

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