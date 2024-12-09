Закария Бегларишвили, покинувший нарвский „Транс“ по семейным обстоятельствам, нашел новый клуб в Таллинне

Нарвский футбольный клуб „Транс“, завершивший текущий сезон на шестом месте в эстонской Премиум лиге, сообщил, что их полузащитник Закария Бегларишвили покидает команду по семейным обстоятельствам. 34-летний игрок был ключевым футболистом „Транса“, забив семь голов в 35 матчах Премиум лиги и отдав 13 голевых передач, что стало лучшим показателем в лиге.

Сегодня клуб „Нымме Юнайтед“ объявил о подписании контракта с Бегларишвили. Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон. В сообщении на Facebook клуб выразил радость по поводу подписания такого опытного игрока.

Бегларишвили в своем комментарии отметил: „Мне очень нравится молодая команда Нымме, и я хочу передать свой опыт талантливым ребятам“. Исполнительный директор клуба Мартин Класен добавил: „Я очень рад, что такой легендарный игрок эстонских лиг присоединился к нам. Его видение игры и спокойствие помогут команде достичь лучших результатов в новом сезоне“.

В минувшем сезоне „Нымме Юнайтед“ занял последнее место в высшей лиге и вылетел в первый дивизион.

Закария Бегларишвили, уроженец Тбилиси, является одним из ярких представителей грузинского футбола в Эстонии. Его карьера началась в грузинских клубах в период с 2007 по 2009 год, после чего он перебрался в Эстонию, подписав контракт с таллиннской „Флорой“ в 2010 году. В „Флоре“ он стал одним из ключевых игроков и за годы своей карьеры в клубе (2010-2012, 2014-2019) четырежды становился чемпионом Эстонии (2010, 2011, 2015, 2017), сыграв важную роль в успехах команды.

В 2019 году Бегларишвили провел сезон в аренде в зарубежных клубах — венгерском „Гонведе“ и финском „Сейняйоки“. В 2020 году он продолжил карьеру в Финляндии, перейдя в „КТП“, после чего вернулся в Эстонию и подписал контракт с „Левадией“. В составе „Левадии“ Бегларишвили достиг новых высот, став чемпионом Эстонии в 2021 году, а также выиграв Кубок Эстонии (2021) и Суперкубок (2022). В 2022 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 21 гол.