Закария Бегларишвили покидает нарвский „Транс“ по семейным обстоятельствам

Закария Бегларишвили, присоединившийся к нарвскому „Трансу“ перед началом сезона 2024 года, стал одним из ключевых игроков команды. В минувшем сезоне Премиум-лиге он продемонстрировал выдающуюся результативность, забив семь голов и отдав 13 голевых передач в 35 матчах — последний показатель стал лучшим в чемпионате. Кроме того, в Кубке Эстонии он отметился двумя голами в трёх играх.

В октябре 34-летний полузащитник заверил болельщиков, что останется в команде и на следующий сезон. „Могу подтвердить, что со мной уже заключён новый контракт, и я продолжу играть в следующем году,“ — заявил Бегларишвили после ничейного матча 32-го тура против „Нымме Калью“ (2:2).

Однако спустя семь недель клуб неожиданно объявил, что Бегларишвили покидает „Транс“ по семейным обстоятельствам.

Закария Бегларишвили, уроженец Тбилиси, имеет богатую футбольную карьеру, начавшуюся в грузинских клубах, где он выступал с 2007 по 2009 год. В 2010 году он перешел в таллиннскую „Флору“, став одним из ключевых игроков клуба. За годы, проведенные в „Флоре“ (2010-2012, 2014-2019), Бегларишвили четырежды становился чемпионом Эстонии (2010, 2011, 2015, 2017), что подчеркивает его значительный вклад в успех команды.

Сезон 2019 года он провел в аренде в зарубежных клубах: венгерском „Гонведе“ и финском „Сейняйоки“. В 2020 году продолжил карьеру в Финляндии, выступая за КТП, после чего вернулся в Эстонию, подписав контракт с таллиннской „Левадией“.

В составе „Левадии“ Бегларишвили добился новых достижений, став чемпионом Эстонии в 2021 году, а также завоевав Кубок Эстонии (2021) и Суперкубок (2022). Его личный триумф пришелся на сезон 2022 года, когда он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 21 гол.

Осенью 2018 года он сдал экзамены на гражданство Эстонии, а в сентябре 2019 года получил эстонский паспорт.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить