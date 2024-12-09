Приватизация Operail завершена: госкомпанию продали за 19 млн евро

С понедельника эстонское государство больше не занимается грузовыми железнодорожными перевозками, а также обслуживанием и ремонтом подвижного состава, передает RusERR.

После вторжения РФ в Украину объемы грузоперевозок по эстонским железным дорогам резко сократились. Министр инфраструктуры Владимир Свет (СДПЭ) отметил, что для государства грузовые перевозки в целом, а тем более ведение этого бизнеса за границей, не являются стратегически важной деятельностью: „Поэтому было принято решение продать бизнес Operail частному инвестору. Таким образом, государство сможет направить свои ресурсы на стратегически важные для него задачи, а частные предприниматели займутся бизнесом“.

Член совета AS Tiigi Keskus, нового владельца Operail, Рихард Томингас заявил, что компания планирует продолжить железнодорожный бизнес в Эстонии и при возможности расширить свою деятельность в будущем.

„Ключи мы получим завтра, после чего сможем детально ознакомиться с повседневной деятельностью компании. Очевидно, что нам нужно активнее развивать контейнерные перевозки“, - отметил Томингас.

Проблемы начались давно

В конце прошлого года концерн железнодорожных предприятий Operail сообщил, что максимально сократил операционные расходы, но и в третьем квартале продолжил работать в убыток.

Отмечалось, что за 9 месяцев 2023 года концерн Operail перевёз по Эстонии 1,5 миллиона тонн грузов, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бизнес-доход Operail от грузовых перевозок за 9 месяцев составил 16,9 миллиона евро, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. „Объёмы грузовых перевозок в тоннах снизились больше, чем доходы – в сложных обстоятельствах мы сделали всё возможное, чтобы максимизировать доходы“, – сказал тогда председатель правления концерна Рауль Тоомсалу.

Если причинами снижения объёмов грузов стали санкции против России и прекращение перевозок несанкционированных российских товаров, то еще одной проблемой стала высокая себестоимость железнодорожных перевозок в Эстонии по сравнению как с ценой шоссейных перевозок, так и с ценами на железнодорожные перевозки в соседних странах.

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