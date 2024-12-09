ФОТО И ВИДЕО | Запущено в работу первое эстонское государственное мобильное приложение(7)
Сегодня Министерство юстиции и Депарамтент государственной инфосистемы представили общественности первое эстонское государственное мобильное приложение под названием eesti.ee, которое будет в основном предлагать привычные для государственного портала услуги в мобильном формате, а также позволит принимать предупреждения об опасностях и уже в ближайшем будущем оно заменит государственные документы в их физическом виде.
С помощиью мобильного приложения eesti ee можно, например, посмотреть данные о себе и своих несовершеннолетних детях, посмотреть и отфильтровать свои рецепты, известить местное самоуправление о проблемах с благосустройством, посмотреть карты Земельного департамента и получать государственные почтовые уведомления. Подробнее о функциях приложения читайте здесь.