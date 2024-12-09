Новости Эстонии
09.12.2024, 18:45

ФОТО И ВИДЕО | Запущено в работу первое эстонское государственное мобильное приложение

 (7)
Скоро приложение будет дополнено программой-переводчиком

Сегодня Министерство юстиции и Депарамтент государственной инфосистемы представили общественности первое эстонское государственное мобильное приложение под названием eesti.ee, которое будет в основном предлагать привычные для государственного портала услуги в мобильном формате, а также позволит принимать предупреждения об опасностях и уже в ближайшем будущем оно заменит государственные документы в их физическом виде.

С помощиью мобильного приложения eesti ee можно, например, посмотреть данные о себе и своих несовершеннолетних детях, посмотреть и отфильтровать свои рецепты, известить местное самоуправление о проблемах с благосустройством, посмотреть карты Земельного департамента и получать государственные почтовые уведомления. Подробнее о функциях приложения читайте здесь.

Министр юстиции и цифрового развития Эстонии Лийза Пакоста отметила на сегодняшней презентации приложения, что в то время, когда у большинства молодоых людей больше нет компьютеров, а 70% используют только мобильные телефоны, совершенно естественно, что цифровая Эстония перезжает в мобильный телефон.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии